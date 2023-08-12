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ضبط وافدين في بنغازي يعملان في تقطيع الأسلاك الكهربائية المسروقة وصهرها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 أغسطس 2023, 08:04 صباحا
ضبط وافدين في بنغازي يعملان في تقطيع الأسلاك الكهربائية المسروقة وصهرها
الأسلاك المضبوطة. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، القبض على شخصين من الجنسية السودانية يقومان بتقطيع الأسلاك الكهربائية المسروقة وصهرها في بنغازي.

وبحسب بيان وزارة الداخلية الجمعة، نجح فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بنغازي في القبض على شخصين من الجنسية السودانية يقومان بتقطيع الأسلاك الكهربائية المسروقة وصهرها بالقرب من جامعة بنغازي.

ورود بلاغ للفرع
وأوضح البيان أن عملية القبض جاءت بعد ورود بلاغ للفرع مفاده قيام الشخصين المقبوض عليهما بإشعال النار داخل براميل لغرض صهر الأسلاك الكهربائية.

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وأكدت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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