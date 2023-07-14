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ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان سرقة أسلاك الكهرباء بمنطقة الواحات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 10:06 مساء
ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان سرقة أسلاك الكهرباء بمنطقة الواحات
عدد من المقبوض عليهم بتهمة سرقة أسلاك الكهرباء بالواحات. (الدوريات المركزية الواحات)
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أعلنت الدوريات المركزية الواحات، اليوم الجمعة، عن ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان سرقة أسلاك الكهرباء بالمنطقة، من بينهم ليبيون وأجانب.

وأوضحت الدوريات المركزية الواحات أن الشكيل العصابي الأول جرى ضبطه يوم وقفة عرفات، حيث كان يستقل أعضاؤه سيارة تابعة لشركة نفطية على متنها ثلاثة ليبيين ألقي القبض عليهم «وهم يقومون بتقطيع أسلاك الكهرباء وتكسير أعمدة الكهرباء».

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وقالت الدوريات المركزية الواحات إن أفراد التشكيل العصابي الأول «بالتحديد من مدينة جالو» جرى ضبط أحدهم وتمكن اثنين من الهروب، مؤكدة تحرير محضر وإحالة المتهم المقبوض عليه إلى النيابة العامة.

وعن التشكيل الثاني، أكدت إدارة الدوريات المركزية الواحات، ضبط «خمسة أشخاص منهم ثلاثة ليبيين «من أجدابيا» واثنين أفارقة، بالإضافة إلى ضبط وافد من مدينة جالو يوفر لهم ما يحتاجون، جرى تحرير محضر وإحالتهم بعد الحجز إلى النيابة العامة.

أسلاك الكهرباء سرقها أفراد تشكيلين عصابيين بالواحات. (الدوريات المركزية الواحات)
أسلاك الكهرباء سرقها أفراد تشكيلين عصابيين بالواحات. (الدوريات المركزية الواحات)
أسلاك الكهرباء سرقها أفراد تشكيلين عصابيين بالواحات. (الدوريات المركزية الواحات)
أسلاك الكهرباء سرقها أفراد تشكيلين عصابيين بالواحات. (الدوريات المركزية الواحات)
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