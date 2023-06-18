ضبط شخصين يمتهنان سرقة الأسلاك الكهربائية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، أن فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية في بنغازي تمكن من ضبط شخصين يمتهنان سرقة الأسلاك الكهربائية.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المتهمين ألقي القبض عليهما من قبل أعضاء التحريات والتحقيق بفرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بنغازي بعد قيامهما بسرقة أسلاك كهربائية بعدة مناطق بضواحي المدينة.

- ضبط متهمين بسرقة أسلاك كهربائية في بنغازي

وأكدت الوزارة أن المتهمين جرى ضبطهما بعد مراجعة إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة وتحديد المركبة التي استخدمت في الواقعة، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

السيارة التي كان يستخدمها المتهمان بسرقة أسلاك كهربائية في بنغازي. (وزارة الداخلية)

السيارة التي كان يستخدمها المتهمان بسرقة أسلاك كهربائية في بنغازي. (وزارة الداخلية)