تونس تعبر عن «عميق انشغالها» بالتطورات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت تونس، مساء اليوم الثلاثاء، عن «عميق انشغالها» بالتطورات المؤسفة التي تشهدها العاصمة طرابلس، مشددة على ضرورة تغليب لغة الحوار، والتوصل إلى حل سلمي، يسهم في تعزيز مقومات الأمن في ليبيا والمنطقة كلها.

وشددت تونس، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على أنها «تتطلع مع أشقائها في ليبيا للتوصل إلى حل سياسي ليبي- ليبي دون أي تدخل خارجي».

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ولفتت إلى أن تسارع الأحداث وتتجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس، «يزيد في تعقيد الأوضاع، فضلاً عن سقوط ضحايا، وغياب الأمن والاستقرار الذين تنشدهما تونس، كما ينشدهما الشعب الليبي».

واندلعت اشتباكات جنوب شرق طرابلس على خلفية احتجاز «جهاز الردع» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة، مساء الإثنين، قبل أن يعلن أعيان سوق الجمعة مساء الثلاثاء تسليم آمر اللواء إلى جهة محايدة، والبدء في ترتيبات تنفيذية لوقف إطلاق النار، وحصر الأضرار لتعويض أصحابها، بناء على اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية.