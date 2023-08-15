مديرية أمن طرابلس تنشر دوريات في الفرجان (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، مساء الثلاثاء، نشر دوريات في منطقة الفرجان، وذلك بعد يوم دامٍ من التوترات التي شهدتها مناطق جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وأظهر مقطع مصور، نشرته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، دوريات لمديرية أمن طرابلس رفقة شركة الخدمات العامة وجهاز الحرس البلدي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن أعيان سوق الجمعة البدء في ترتيبات تنفيذية لوقف إطلاق النار، وحصر الأضرار لتعويض أصحابها، بناء على اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية.

جاءت هذه الخطوة، بعد تسليم آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة إلى جهة محايدة، بإشراف المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة.

واندلعت اشتباكات جنوب شرق طرابلس على خلفية احتجاز «جهاز الردع» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة، لحضور عرض عسكري مساء أمس الإثنين.