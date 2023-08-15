بلدية طرابلس المركز تحدد نقطة للتبرع بالدم

القاهرة - بوابة الوسط

دعت بلدية طرابلس المركز، اليوم الثلاثاء، المواطنين الراغبين في التبرع بالدم إلى التوجه إلى ميدان الجزائر.

وقالت البلدية، في بيان مقتضب، إن مصرف الدم خصص نقطة، لجمع التبرعات بالدم في ميدان الجزائر.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «حاجتها العاجلة» إلى جميع فصائل الدم، لإنقاذ حياة المصابين جراء «اشتباكات في بعض المناطق جنوب العاصمة طرابلس».

ودعت الوزارة، في بيان، من لديه القدرة على التبرع إلى التوجه فورا إلى نقاط خصصتها في «مصرف الدم بطريق الشط - طرابلس، ومستشفى الحوادث بأبوسليم، ومستشفى طرابلس المركزي (شارع الزاوية)، وسيارة التبرع المتمركزة بميدان الجزائر».

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لاحقا، حضت وزارة الصحة، في بيان منفصل، «طرفي الاشتباكات» التي يشهدها جنوب العاصمة طرابلس على السماح لفرق الطوارئ التابعة للإسعاف والطوارئ، ومركز طب الطوارئ والدعم، والهلال الأحمر، بإنقاذ المواطنين الموجودين في مناطق «الاشتباكات»، وتوفير «ممرات آمنة»، حفاظا على حياة المدنيين.

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وذكرت الوزارة في بيان: «قواعد الحماية العامة للسكان المدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، التي تقع في صلب القانون الدولي الإنساني، وما ورد فيها من ضمانات، تُلزم الأطراف المتنازعة بتسهيل مرور الخدمات الطبية إلى المناطق المحاصرة، وتسهيل مرور الجرحى والعجزة والمرضى والمسنين والأطفال والنساء من المناطق المحاصرة أو المطوّقة».

ماذا يحدث في طرابلس؟

تسارعت الأحداث في طرابلس، أمس الإثنين، عقب احتجاز جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من العاصمة إلى «بوابة الوسط».

وإثر احتجاز حمزة، سُمع دوي إطلاق النار قرب مول «الملكية» في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة، حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.

وأفاد سكان قرب جزيرة الفرناج، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، بوقوع إطلاق نار في المنطقة الفاصلة بين طريق الشوك والحي الملاصق لمركز طرابلس الطبي. بينما أفاد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، في تصريح خاص، بأن المركز وفّر ممرا آمنا، لإجلاء المدنيين، جراء التوتر الأمني في جنوب العاصمة طرابلس.

كما استمرت الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء، في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس، على ما أفاد شهود من المنطقة في اتصال مع «بوابة الوسط».