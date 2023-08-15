«طب الطوارئ»: إجلاء 10 عائلات من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي

قال الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط، مساء الإثنين، إن المركز وفر ممرا آمنا لإجلاء المدنيين، جراء التوتر الأمني جنوب العاصمة طرابلس.

وأضاف مرسيط، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن فرق المركز نجحت في إخراج عشر عائلات، من بينهم عائلة مكونة من سبعة أشخاص أصيب أحدهم، وجرى نقله لتلقي العلاج.

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من جانبه، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ حالة النفير القصوى بكل مكاتب الإسعاف في طرابلس وضواحيها، محذرا المواطنين من الخروج إلى الشوارع أو الوقوف بالشروفات أو بالقرب من النوافذ، وذلك على خلفية التوترات الأمنية بجنوب العاصمة.

ونشر الجهاز مقاطع مصورة تظهر عمليات إجلاء المدنيين من مناطق الاشتباكات، مطالبا المواطنين بعدم التحرك بشكل عشوائي إلا بالاستدلال على فرق الإسعاف كنقطة طريق ومرجع للابتعاد عن الاشتباكات.

ويستمر التوتر الأمني جنوب طرابلس الناتج عن احتجاز آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة، من قبل «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب».