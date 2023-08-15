الهلال الأحمر يدعو إلى التهدئة لمساعدة العالقين في مناطق «اشتباكات» طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

دعت جمعية الهلال الأحمر الليبي - فرع طرابلس، اليوم الثلاثاء، الأطراف جميعهم إلى التهدئة، وتخفيف حدة التوتر، حتى يتسنى لفرقها العمل، وتقديم المساعدة للمدنيين العالقين في مناطق «الاشتباك» بالعاصمة.

وأشارت الجمعية، في بيان مقتضب، إلى تلقيها عديد المكالمات والرسائل من الأسر العالقة في مناطق «الاشتباك»، مشددة على ضرورة ضمان سلامة العالقين، وأن «المدنيين ليسوا هدفا، ويجب حمايتهم».

في وقت سابق، قالت الجمعية إن فريق الإسعاف والطوارئ التابع لها يتمركز في جزيرة الفرناج، بالإضافة إلى الشوارع الخمسة في عين زارة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تستهدف ضمان توفير الخدمات الطبية الضرورية للمصابين والمحتاجين في أي حالة طارئة.

جمعية الهلال الأحمر تدعو إلى اتباع إرشادات السلامة

دعت جمعية الهلال الأحمر أهالي المناطق التي تشهد «اشتباكات مسلحة» إلى اتباع إرشادات السلامة.

نداء من وزارة الصحة للأطباء في طرابلس

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استمرار إطلاق النار قرب مركز طرابلس الطبي

إطلاق نار قرب مول الملكية في شارع السدرة بعين زارة

شهود: استمرار الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الفرناج

تشمل هذه الإرشادات «البحث عن مكان آمن داخل البيت، وتجنب النظر من النوافذ، وتجميع الأوراق المهمة من إثبات هوية وما شابه في حالة إخلاء المنزل، والابتعاد عن مناطق الاشتباكات».

ماذا يحدث في طرابلس؟

تسارعت الأحداث في طرابلس، أمس الإثنين، عقب احتجاز جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من العاصمة إلى «بوابة الوسط».

وإثر احتجاز حمزة، سُمع دوي إطلاق النار قرب مول «الملكية» في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة، حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.

وأفاد سكان قرب جزيرة الفرناج، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، بوقوع إطلاق نار في المنطقة الفاصلة بين طريق الشوك والحي الملاصق لمركز طرابلس الطبي. بينما أفاد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، في تصريح خاص، بأن المركز وفّر ممرا آمنا، لإجلاء المدنيين، جراء التوتر الأمني في جنوب العاصمة طرابلس.

كما استمرت الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء، في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس، على ما أفاد شهود من المنطقة في اتصال مع «بوابة الوسط».