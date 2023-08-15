«الصحة» تدعو إلى التبرع بالدم لإنقاذ مصابين في «الاشتباكات» بجنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «حاجتها العاجلة» إلى جميع فصائل الدم لإنقاذ حياة المصابين جراء «اشتباكات في بعض المناطق جنوب العاصمة طرابلس».

ودعت الوزارة من لديه القدرة على التبرع إلى التوجه فورا إلى نقاط خصصتها في «مصرف الدم بطريق الشط - طرابلس، ومستشفى الحوادث أبوسليم، ومستشفى طرابلس المركزي (شارع الزاوية)، وسيارة التبرع المتمركزة بميدان الجزائر»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

استمرار التوتر الأمني في طرابلس

واستمرت الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة صباح الثلاثاء على خلفية احتجاز جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، وفق ما أفاد شهود في منطقة الفرناج بالعاصمة، في اتصال مع «بوابة الوسط».

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وسبق أن أفادت مصادر متطابقة «بوابة الوسط» باحتجاز «الردع» لحمزة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وعلى أثره سُمع دوي إطلاق نار قرب مول «الملكية» في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس؛ حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.

وفجر الثلاثاء، أفاد سكان قرب جزيرة الفرناج، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، بوقوع إطلاق نار في المنطقة الفاصلة بين طريق الشوك والحي الملاصق لمركز طرابلس الطبي، فيما أفاد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط، في تصريح خاص، بأن المركز وفر ممرا آمنا لإجلاء المدنيين، جراء التوتر الأمني جنوب العاصمة طرابلس.