استمرار الامتحانات في طرابلس المركز على الرغم من تأجيلها في عين زارة وسوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

تواصلت امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بمراقبة التربية والتعليم ببلدية طرابلس المركز، اليوم الثلاثاء، على الرغم من تأجيلها في بلديتي عين زارة وسوق الجمعة.

وأجرى وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، زيارة تفقدية للجنة الامتحانية «مدرسة الفيحاء» بمراقبة التعليم ببلدية طرابلس المركز، رفقة مدير مكتب الإعلام والاتصال بالوزارة، ومراقب التربية والتعليم بالبلدية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في بلديتي عين زارة وسوق الجمعة، وعزت ذلك إلى «التوتر الأمني».

انطلاق الامتحانات في طرابلس المركز «دون تأخير»

ويمتحن أمام لجنة «مدرسة الفيحاء» 37 طالبة بالقسم العلمي في مادة اللغة الإنجليزية، و11 طالبة بالقسم الأدبي في مادة الفلسفة.

وقالت رئيسة اللجنة الامتحانية «مدرسة الفيحاء»، كميلة الهوني، إن الامتحانات باللجنة تسير بـ«الصورة المطلوبة دون تسجيل أي حالة غياب، أو تأخير يذكر».

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استمرار إطلاق النار قرب مركز طرابلس الطبي

إطلاق نار قرب مول الملكية في شارع السدرة بعين زارة

شهود: استمرار الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الفرناج

المقريف يتعهد بعدم تعريض الطلاب للخطر

إلى ذلك، تأكد المقريف خلال جولته التفقدية باللجنة من عدم وجود ملاحظات، وأن الأسئلة الامتحانية كانت من المنهج المقرر ولا تتضمن أي أخطاء.

وأكد حرص الوزارة على سلامة الطالبات والطلاب جميعا، وأوضح متابعة الوزارة «عن كثب» التطورات الحاصلة، متعهدا بعدم تعريض الطلاب للخطر، مشيرا في ذات السياق إلى قرار تأجيل الامتحانات في بلديتي عين زارة وسوق الجمعة.

ماذا يحدث في طرابلس؟

وتسارعت الأحداث في طرابلس، أمس الإثنين، عقب احتجاز جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من العاصمة لـ«بوابة الوسط».

وإثر احتجاز حمزة، سُمع دوي إطلاق النار قرب مول «الملكية» في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة؛ حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.

وأفاد سكان قرب جزيرة الفرناج، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، بوقوع إطلاق نار في المنطقة الفاصلة بين طريق الشوك والحي الملاصق لمركز طرابلس الطبي، فيما أفاد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط، في تصريح خاص، بأن المركز وفّر ممرا آمنا لإجلاء المدنيين، جراء التوتر الأمني جنوب العاصمة طرابلس.

واستمرت الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء، بمنطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس، على ما أفاد شهود من المنطقة في اتصال مع «بوابة الوسط».

المقريف يتابع سير الامتحانات في لجنة «مدرسة الفيحاء» بطرابلس المركز، 15 أغسطس 2023. (وزارة التعليم)

المقريف يتابع سير الامتحانات في لجنة «مدرسة الفيحاء» بطرابلس المركز، 15 أغسطس 2023. (وزارة التعليم)

المقريف يتابع سير الامتحانات في لجنة «مدرسة الفيحاء» بطرابلس المركز، 15 أغسطس 2023. (وزارة التعليم)