تكالة خلال لقائه مع سفير قطر: الاستحقاق الانتخابي هو هدف «الأعلى للدولة»

القاهرة - بوابة الوسط

شدد، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خلال لقاء مع السفير القطري لدى ليبيا، خالد الدوسري، على أن تحقيق الاستقرار وعقد الاستحقاق الانتخابي للبلاد هو هدف المجلس الأعلى للدولة في المرحلة الحالية.

وبحث تكالة مع السفير القطري التطورات السياسية في الداخل الليبي، وتعزيز العلاقات بين البلدين، وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة.

حضر اللقاء عضو مجلس الدولة، والنائب الثاني، عمر العبيدي. تناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين، والملفات السياسية الجارية في البلاد.

من جهته، هنأ سفير دولة قطر تكالة بتوليه رئاسة المجلس، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

تكالة يعقد لقاءات مع أطراف محلية ودولية

وعقد تكالة، خلال اليومين الماضيين، لقاءات عدة مع الأطراف الفاعلة في ليبيا محليًّا، إضافة إلى استقباله أطرافًا دولية.

تكالة يبحث مع السويحلي مسار المصالحة الوطنية

تكالة يبحث مع أبوجناح المشكلات أمام مشروعات الصحة

في وقت سابق اليوم، التقى تكالة، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، وبحثا المستجدات السياسية في البلاد، وأهمية مواصلة المساعي للتجهيز للاستحقاق الانتخابي وتحقيق الاستقرار، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

واجتمع مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، الأسبق، عبدالرحمن السويحلي، وبحثا المستجدات السياسية في البلاد ومسار المصالحة الوطنية، وشدد تكالة، خلال اللقاء، استمرار المجلس في التواصل مع جميع الأطراف، لتحقيق طموحات الشعب الليبي، وعقد الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن.

وأمس الأحد، التقى تكالة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبحث الطرفان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وبحثا نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، وسُبل البناء عليها لإيجاد حلول تضمن استمرار الاستقرار في ليبيا وتعزيز مشروع المصالحة الوطنية، للوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

كما اجتمع تكالة بعدد من السياسيين منهم رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، وأيضًا السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلمز، وناقش دور الأحزاب في العملية السياسية في البلاد باعتبارها الأساس في العملية الديمقراطية والداعم للمسار الانتخابي وتطورات العملية السياسية ومخرجات «6+6».

ويأتي ذلك في إطار الجهود الجارية لحشد الدعم للعملية السياسية من أجل التغلب على حالة الجمود القائمة منذ تعذُّر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.