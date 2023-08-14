تكالة يبحث مع السويحلي مسار المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الإثنين، رئيسَ المجلس الأسبق عبدالرحمن السويحلي بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، حيث جرى التطرق خلال اللقاء للمستجدات السياسية في البلاد، ومسار المصالحة الوطنية.

وقدم السويحلي التهنئة لتكالة بانتخابه رئيسًا ومنحهم الثقة له بتوليه الرئاسة، بشكلٍ ديمقراطي، ما يرسخ مفهوم التداول السلمي للسلطة والذي أكد عليه سيادة الرئيس منذ أول كلمة له بعد انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، وفق بيان للمجلس.

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وأكد تكالة «تواصله مع جميع الأطراف والمكونات والتعاون المشترك مع الجميع بما يخدم مصلحة البلاد، ويحقق تطلعات الليبيين بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، تعكس رغبة الليبيين في انتخاب قادتهم وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد»، حسب البيان.