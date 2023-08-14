تكالة يبحث مع أبوجناح المشكلات أمام مشروعات الصحة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح سبل تذليل الصعوبات التي تواجه ملفات ومشروعات الصحة.



جاء ذلك خلال اجتماع في ديوان المجلس بالعاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، تناول أيضا المستجدات السياسية في البلاد، وأهمية مواصلة المساعي للتجهيز للاستحقاق الانتخابي وتحقيق الاستقرار، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

تكالة يلتقى عددا من السياسيين

وأمس الأحد، التقى تكالة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبحث الطرفان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

-تكالة يؤكد لرئيس «العدالة والبناء» أهمية التعاون مع الأحزاب في العملية السياسية

-المنفي يبحث مع تكالة مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا

وتناول اللقاء نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، وسُبل البناء عليها لإيجاد حلول تضمن استمرار الاستقرار في ليبيا وتعزيز مشروع المصالحة الوطنية، للوصول للانتخابات في أقرب الآجال.



كما اجتمع تكالة بعدد من السياسيين منهم رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، وأيضا السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلمز، وناقش دور الأحزاب في العملية السياسية في البلاد باعتبارها الأساس في العملية الديمقراطية والداعم للمسار الانتخابي وتطورات العملية السياسية ومخرجات «6+6».

