تكالة يؤكد لرئيس «العدالة والبناء» أهمية التعاون مع الأحزاب في العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الأحد، خلال لقائه رئيس حزب العدالة والبناء عماد البناني، أهمية التعاون مع الأحزاب في العملية السياسية.د

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، عبر صفحته على «فيسبوك» بأن البناني هنأ تكالة خلال لقائه في مقر المجلس بطرابلس، بمناسبة توليه رئاسة المجلس، متطلعًا إلى التعاون مع المجلس بما يخدم مصلحة البلاد.

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وأضاف البيان أن تكالة أكد أهمية التعاون مع الأحزاب في العملية السياسية، وتعزيز التوافق بين الأطراف، والمضي قدمًا نحو تحقيق الاستحقاق الانتخابي وتلبية تطلعات الليبيين في بناء دولته.

يأتي هذا في إطار سلسلة لقاءات يجري الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة مع مختلف الأطراف السياسية، حيث التقى في وقت سابق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان.