مؤسسة النفط: ليبيا تستهلك حوالي مليار و100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي يبلغ مليارًا و100 مليون قدم مكعب يوميًا، يذهب أغلبه إلى محطات الكهرباء، لافتة إلى أن ليبيا لديها احتياطات ضخمة من الغاز، يُصدَّر جزء منها إلى الخارج والباقي يستخدم لسد الاستهلاك المحلي.

وشددت المؤسسة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، على أنها حريصة ومستمرة في الالتزام بتزويد المستهلكين بالغاز الطبيعي، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار الشبكة الكهربائية.

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أهم مستهلكي الغاز والإمدادات المحالة إليهم

ونشرت الوزارة إحصائيات بالاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، وجاء على النحو التالي:

1- الشركة العامة للكهرباء تستهلك ما بين 820 إلى 995 مليون قدم مكعب يوميا، تتوزع على النحو التالي:

- محطة الرويس: 125 - 160 مليون قدم مكعب يوميًا.

- محطة جنوب طرابلس: 90 - 100 مليون قدم مكمعب يوميًا.

- محطة الخمس الاستعجالي الغازية: 110 - 150 مليون قدم مكعب يوميًا.

- محطة كهرباء مصراتة المزدوجة: 90 - 100 مليون قدم مكعب يوميًا.

- محطة الزويتينة: 80 - 100 مليون قدم مكعب يوميًا.

- محطة شمال بنغازي: 120 - 150 مليون قدم مكعب يوميًا.

- محطة السرير: 75 - 85 مليون قدم مكعب يوميًا.

- محطة الزاوية: 130 - 150 مليون قدم مكعب يوميًا.

2- الشركة الليبية للحديد والصلب تستهلك ما بين 70 إلى 80 مليون قدم مكعب يوميًا.

3- مصانع الأسمنت يستهلك ما بين 25 إلى 30 مليون قدم مكعب يوميًا.

4- محطة تحلية المياه بزليتن تستهلك ما بين مليوني إلى 3 ملايين قدم مكعب يوميًا.

5- مجمع رأس لانوف الصناعي يستهلك ما بين 30 إلى 35 مليون قدم مكعب يوميًا.