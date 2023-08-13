5 مليارات دولار إيرادات النفط والغاز خلال الربع الثاني للعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء اليوم الأحد، إن صافي إيراداتها من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية البتروكيماوية خلال الربع الثاني للعام 2023 تجاوز 5 مليارات دولار.

وأوضحت المؤسسة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن صافي إيراداتها خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو بلغ ما قيمته 5 مليارات ومليون و460 ألف دولار، منها 4 مليارات و681 مليونًا و566 ألفًا و611 دولارًا من مبيعات النفط الخام.

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وأضافت أن إيرادات المنتجات النفطية بلغت خلال تلك الفترة 196 مليونًا و50 ألفًا و278 دولارًا، يليها الغاز والمكثفات التي وصلت إيراداتها إلى 121 مليونًا و905 آلاف و795 دولارًا. في حين وصلت عوائد البتروكيماويات إلى مليون و931 ألفًا و11 دولارًا.

وتوزعت العائدات الإجمالية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بواقع مليار و686 مليوون دولار خلال شهر أبريل، ومليار و661 مليون دولار خلال مايو، ومليار و653 مليون دولار خلال يونيو.