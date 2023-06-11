1.57 مليار دولار إيرادات النفط الليبي مايو الماضي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، إن إيرادات النفط الخام بحسابات المؤسسة بالمصرف الليبي الخارجي بلغت 1.57 مليار دولار الشهر الماضي.

وحسب جدول نشرته المؤسسة، فقد بلغت حصيلة إيرادات النفط الخام مليارًا و572 مليون دولار. كما بلغت إيرادات المنتجات النفطية 59 مليونًا و862 ألف دولار في مايو الماضي، وسجلت إيرادات الغاز والمكثفات 29 مليونًا و862 ألف دولار، والبتروكيماويات 615 ألفًا و874 دولارًا.

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