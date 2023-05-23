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بيانات «المركزي»: 386.5 مليون برميل إنتاج ليبيا من النفط في 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 01:37 مساء
بيانات «المركزي»: 386.5 مليون برميل إنتاج ليبيا من النفط في 2022
منشآت حقل الشرارة النفطي، (أرشيفية: رويترز)
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كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن إجمالي إنتاج ليبيا من النفط الخام بلغ 386.5 مليون برميل خلال العام 2022، بتراجع 54 مليون برميل عن العام 2021، الذي سجل 440.5 مليون برميل.

واستحوذت ثلاث شركات، هي «الخليج العربي والواحة وأكاكوس» على نحو 71% من إجمالي الإنتاج، بواقع 102.8 مليون برميل و93.7 مليون برميل و77.4 مليون برميل على الترتيب، وفق النشرة الاقتصادية الصادرة حديثا عن المصرف المركزي. 

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97.5 مليون برميل إجمالي إنتاج أربع شركات
فيما جاءت شركة «مليتة للنفط والغاز» في المرتبة الرابعة بإنتاج 48.8 مليون برميل، ثم شركة «سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز» بـ21.8 مليون برميل، و شركتي «الهروج» بـ13.9 مليون برميل، و«فنترسهال» بـ13 مليون برميل.

واحتلت شركة «الزويتينة للنفط» المرتبة قبل الأخيرة بـ8.3 مليون برميل، وأخيرا شركة «المبروك» بـ6.7 مليون برميل فقط.

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