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شاهد «اقتصاد بلس»: الجزائر ترغب في الاستثمار بقطاع النفط الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 08:57 مساء
شاهد «اقتصاد بلس»: الجزائر ترغب في الاستثمار بقطاع النفط الليبي
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV) الأحد 4 يونيو 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، الضوء على إعلان وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب رغبة بلاده في المساهمة والاستثمار بقطاع النفط والغاز في ليبيا، والعودة لاستكمال الأنشطة في القطع الاستكشافية التي تحصلوا عليها في جولة الاستكشاف السابقة.

وفي سياق آخر، تطرق البرنامج إلى إعلان شركة الخطوط الجوية الليبية أسعار تذاكر مخفضة لرحلاتها من مطارات: معيتيقة وبنينا ومصراتة إلى خمس وجهات دولية ذهابًا وعودة.

وتبدأ أسعار الرحلات الجوية على الخطوط الليبية من مطار معيتيقة إلى تونس من 567 دينارًا، ومن معيتيقة إلى الإسكندرية من 953 دينارًا، ومن معيتيقة إلى القاهرة من 1252 دينارًا، ومن معيتيقة إلى إسطنبول من 1135 دينارًا، ومن معيتيقة إلى عمان من 1612 دينارًا.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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