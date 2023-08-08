مستشفى طرابلس يستضيف اختبارات الزمالة العربية للطب الجمعة والسبت

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل مستشفى طرابلس المركزي اختبارات الزمالة العربية لطلاب كليات الطب من ليبيا والبلدان العربية، وذلك 11 و12 أغسطس الجاري.

وستشرف على الامتحانات كوادر طبية، من بينهم أساتذة من داخل ليبيا وخارجها، بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال).

أجهزة هي الأولى من نوعها في أفريقيا والشرق الأوسط

في مارس 2022، سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق مستشفى طرابلس الجامعي أجهزة هي الأولى من نوعها إقليميًا في منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إذ يحتضن المستشفى قسم الطب النووي، وجهاز المسح الإشعاعي المقطعي المحوسب (SPECT-CT)، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة الصحة، آنذاك.

مستشفى طرابلس المركزي ينظم حملة للتبرع بالدم

وزير الصحة يتفقد مستشفى طرابلس الجامعي