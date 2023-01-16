وزير الصحة يتفقد مستشفى طرابلس الجامعي

القاهرة - بوابة الوسط

في إطار زياراته الميدانية للمرافق الصحية، تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، الأحد، مستشفى طرابلس الجامعي، حسب صفحة الوزارة في «فيسبوك».

وتجول الوزير داخل أقسام الإسعاف والطوارئ والنساء وحديثي الولادة والأشعة العلاجية ومصنع المحاليل الطبية رفقة مدير المستشفى وعدد من مسؤولي الإدارات والأقسام، للوقوف على الاحتياجات الملحة للمرضى، والتعرف على نوعية الخدمات الطبية المقدمة لهم، وحجم الصعوبات والمشكلات التي تعترض سير العمل.

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وحسب منشور الوزارة في «فيسبوك»، «استمع الوزير إلى ملاحظات الأطباء حول جملة المصاعب التي تواجه ظروف العمل، والتي تحول دون تقديم الخدمات الطبية على الوجه المطلوب، كنقص الأدوية، وعناصر التمريض التخصصي.

الوكالة الدولية للطاقة الذري

وخلال تفقده لسير العمل داخل قسم الأشعة العلاجية، قدم الأطباء والاستشاريون بالقسم شرحا وافيا حول الأعطال التي لحقت بالجهاز المقدم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجهود المستشفى لإصلاح العطل، وإعادته للخدمة من جديد ليلبي احتياجات شريحة واسعة من مرضى الأورام.

كما تجول الوزير داخل قسمي النساء وحديثي الولادة، اللذين يخضعان لأعمال صيانة وتجهيز لرفع القدرة السريرية بقسم النساء إلى 91 سريرا، واطلع على نسبة الإنجاز فيهما، وأصدر تعليماته بصيانة قسم الطوارئ والاستفادة من المساحة المخصصة للقسم برفع قدرته السريرية إلى 25 سريرا، وفق صفحة الوزارة في «فيسبوك».

مصنع المحاليل الوريدية

واطلع الوزير على سير العمل داخل مصنع المحاليل الوريدية، الذي بلغت قدرته الإنتاجية خلال المرحلة التجريبية ألف كيس يوميا، وقدم مدير المستشفى عبدالحليم الشيباني شرحا وافيا حول جهود المستشفى، لرفع القدرة الإنتاجية للمصنع إلى ألفي كيس يوميا لتغطية احتياجات المستشفى وعدد من المستشفيات الأخرى داخل مدينة طرابلس.

وفي سياق متصل، تباحث الوزير مع مدير المستشفى ومدير إدارة الشؤون الطبية، ورئيس قسم التدريب، حول خطط المستشفى المستقبلية لتنمية مهارات العاملين، وأطلعوه على الاحتياجات اللازمة لإنجاز بعض البرامج التدريبية.

وأشار الوزير إلى مساعي وزارة الصحة لدعم الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى طرابلس الجامعي، والاستفادة من البنية التحتية الهائلة التي يمتلكها المستشفى لدعم برامج توطين العلاج بالداخل، من خلال استجلاب استشاريين زوار لإجراء العمليات الجراحية المعقدة.

وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح يتفقد مستشفى طرابلس الجامعي (فيسبوك)