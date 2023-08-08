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أول لقاء بين باتيلي والمشري بعد خسارته رئاسة مجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 01:03 مساء
أول لقاء بين باتيلي والمشري بعد خسارته رئاسة مجلس الدولة
مشاركة باتيلي والمشري خلال جلسة حوارية حول دور البعثة الأممية في الأزمة، 8 أغسطس 2023. (صفحة المشري على فيسبوك)
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شارك الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الثلاثاء، وممثل الأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، في جلسة حوارية بعنوان «البعثة الأممية ودورها في الأزمة».

نُظمت الجلسة في قاعة المركز الليبي للبحوث الطبية، وحضرها عضو المجلس الأعلى للدولة، مصطفى التريكي، وفق منشور على صفحة المشري الشخصية على موقع «فيسبوك».

وأشار المشري إلى أن مشاركته جاءت بدعوة من نادي «المناظر» للقيادات الشبابية، وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة الليبية.

المشري يخسر رئاسة مجلس الدولة
أسفرت انتخابات رئاسة مجلس الدولة، الأحد الماضي، عن فوز محمد تكالة بحصوله على 67 صوتا، وبفارق خمسة أصوات في جولة الإعادة عن منافسه خالد المشري.

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بذلك، غادر المشري المنصب بعد نحو خمس سنوات قضاها في رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل العام 2018. وقد حضر التصويت 131 عضوا، وغاب عنه ستة أعضاء، وبلغ عدد الأوراق البيضاء ورقة، بينما جرت عملية الفرز في وجود ممثلين عن كل مرشح. 

انتخب تكالة نائبا بالمؤتمر الوطني العام في 7 يوليو 2012 عن ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ، قبل أن يتغير مسمى المؤتمر الوطني العام إلى المجلس الأعلى للدولة وفق «اتفاق الصخيرات» في العام 2015. وتولى تكالة رئاسة لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية في المجلس، وشارك في ملتقى الحوار الوطني في جنيف 2021.

ويجري انتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة مرة كل عام، ويتكون من رئيس، ونائب أول يمثّل الجنوب، ونائب ثان يمثّل الشرق، بينما يكون الرئيس ومقرّر المجلس من الغرب، وفق اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.

ومنذ تأسيسه في ديسمبر 2015، ترأس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي دورتين متتاليتين، بعدهما فاز خالد المشري برئاسة المجلس خمس دورات متتالية.

لقاء المشري (يمين) وباتيلي خلال جلسة حوارية حول دور البعثة الأممية في الأزمة، 8 أغسطس 2023. (صفحة المشري على فيسبوك)
لقاء المشري (يمين) وباتيلي خلال جلسة حوارية حول دور البعثة الأممية في الأزمة، 8 أغسطس 2023. (صفحة المشري على فيسبوك)
مشاركة باتيلي والمشري خلال جلسة حوارية حول دور البعثة الأممية في الأزمة، 8 أغسطس 2023. (صفحة المشري على فيسبوك)
مشاركة باتيلي والمشري خلال جلسة حوارية حول دور البعثة الأممية في الأزمة، 8 أغسطس 2023. (صفحة المشري على فيسبوك)
مشاركة باتيلي والمشري خلال جلسة حوارية حول دور البعثة الأممية في الأزمة، 8 أغسطس 2023. (صفحة المشري على فيسبوك)
مشاركة باتيلي والمشري خلال جلسة حوارية حول دور البعثة الأممية في الأزمة، 8 أغسطس 2023. (صفحة المشري على فيسبوك)
مشاركة باتيلي والمشري خلال جلسة حوارية حول دور البعثة الأممية في الأزمة، 8 أغسطس 2023. (صفحة المشري على فيسبوك)
مشاركة باتيلي والمشري خلال جلسة حوارية حول دور البعثة الأممية في الأزمة، 8 أغسطس 2023. (صفحة المشري على فيسبوك)
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