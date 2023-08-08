سفير قطر يهنئ تكالة على رئاسة مجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ سفير قطر لدى ليبيا، خالد محمد الدوسري، محمد مفتاح تكالة على رئاسته المجلس الأعلى للدولة، متمنيا له التوفيق في مهمته.

وقال الدوسري في رسالة إلى تكالة: «يطيب لي ويشرفني أن أتقدم لمعاليكم بأسمى وأطيب التهاني والتمنيات القلبية لمناسبة انتخاب معاليكم رئيسا للمجلس الأعلى للدولة» متمنيا لكم التوفيق في هذه المهمة السامية الموكلة إليكم وأن يسدد على الخير خطاكم لخدمة مصالح بلدكم وشعبكم العزيز»، حسب ما جاء على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأضاف: «كما أتمنى أن تتعزز تحت قيادتكم الحكيمة المزيد من العلاقات المتينة التي تربط دولة قطر بدولة ليبيا الشقيقة».

كيف فاز تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة؟

وفاز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة، خلال جلسة الأحد الماضي، بحصوله على 39 صوتًا، مقابل 62 صوتًا لمنافشه خالد المشري، من مجموع 131 عضوًا صوّتوا خلال الجولة الثانية.

أما منصب النائب الأول فقد تنافس عليه ستة أعضاء من بينهم النائب الحالي ناجي مختار، وانتهت الجولة الثانية بفوز مسعود اعبيد بنتيجة 64 صوتًا، وترشح أربعة أعضاء لمنصب النائب الثاني، وفاز في الجولة الثانية من التصويت عمر خالد العبيدي بـ88 صوتًا.

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وفي ردود الفعل، أعرب المجلس الرئاسي في بيان، عن «تطلعه إلى المزيد من الفاعلية للمجلس الأعلى للدولة عبر دوره الاستشاري، لإحراز تقدم في العملية السياسية والمسار الانتخابي»، فيما قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، عبر تويتر «أشُدُ على يَدِ تكالة أن يكون للمجلس دورٌ منحاز لإرادة الليبيين بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، متمنيًا له التوفيق في مهامه».