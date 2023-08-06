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تكالة رئيسُا لمجلس الدولة بـ67 صوتًا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 12:57 مساء
تكالة رئيسُا لمجلس الدولة بـ67 صوتًا
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فاز  محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة اليوم الأحد، بعد حصوله على 67 صوتًا، في جولة الإعادة مع منافسه خالد المشري الذي حصل على 62 صوتًا.

وبذلك غادر المشري المنصب بعد نحو 5 سنوات قضاها في رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل العام 2018. حضر التصويت 131 عضوًا، وغاب ستة أعضاء، وبلغ عدد الأوراق البيضاء  ورقة؛ فيما جرت عملية الفرز وجود ممثلين عن كل مرشح. 

وانتخب تكالة نائبا بالمؤتمر الوطني العام السابق في 7 يوليو 2012 عن ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺨﻤﺲ، قبل أن يتغير مسمى المؤتمر الوطني العام إلى المجلس الأعلى للدولة وفق اتفاق الصخيرات في العام 2015. وتولى تكالة رئاسة لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة، وشارك في ملتقى الحوار الوطني في جنيف 2021.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات التي عقدت صباح اليوم، حصل المشري على 49 صوتًا وتكالة على 39 صوتًا، من بين أصوات 129 عضوًا حضروا التصويت؛ فيما حصلت المرشحة نعيمة الحامي على 4 أصوات، والمرشح ناخي مختار على 36 صوتًا، فيما صوت عضوين بورقتين فارغتين.

وفي أغسطس من العام الماضي، أعاد مجلس الدولة انتخاب المشري رئيسا بتأييد 65 صوتا مقابل 50 صوتوا لمنافسه اللعجيلي بو سديل.

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لائحة مجلس الدولة: الانتخابات مرة كل عام
ويجري انتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة مرة كل عام، ويتكون المكتب من رئيس، ونائب أول يمثل الجنوب، ونائب ثاني يمثل الشرق، فيما يكون الرئيس ومقرّر المجلس من الغرب، وفق اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.

ومنذ تأسيسه في ديسمبر 2015، ترأس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي لمدة دورتين متتاليتين، بعدها فاز خالد المشري برئاسة المجلس 5 دورات متتالية، قبل أن يكملها بدورة سادسة عقب انتخابات اليوم الأحد.

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