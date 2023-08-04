  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «وسط الخبر»: انتخابات مجلس الدولة.. ماذا لو خسر خالد المشري؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 01:08 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: انتخابات مجلس الدولة.. ماذا لو خسر خالد المشري؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 3 أغسطس 2023
alwasat radio

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، ملف الانتخابات السنوية للمجلس الأعلى للدولة، المقررة الأحد المقبل، والتي يمكن أن تسفر عن فقدان خالد المشري منصبه، في ظل تطورات سياسية تتعلق بمفاوضات جارية مع مجلس النواب، شهدت في بعض الأحيان تقاربًا، وأحيانًا أخرى تباعدًا في وجهات النظر.

التساؤل في حال غادر المشري منصبه، ما مصير المفاوضات بشأن القوانين الانتخابية إذا فاز برئاسة المجلس شخصية أظهرت اعتراضات خلال الأشهر الأخيرة على تفهمات المشري وعقيلة صالح. في حين لم يُعلن عن المرشحين ومنافسي المشري بشكل رسمي رغم تأكيد أعضاء بالمجلس عقد جلسة الأحد المقبل لانتخاب الرئيس ونائبيه والمقرر.

وارتبطت الخلافات السياسية في ليبيا بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، خاصة ما يتعلق بالقاعدة القانونية للانتخابات المعطلة حتى اليوم، رغم تأكيد عقيلة صالح وخالد المشري قدرتهما على تجاوز الخلافات.

والمشري من الشخصيات السياسية المثيرة للجدل، حيث يعتبره بعض المحللين من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، رغم تصريحه مررًا باستقالته منها، وانتخب لأول مرة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة عام 2018.

وفي آخر انتخابات، انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيسًا في 1 أغسطس 2022، بمجموع 65 صوتًا من أصل 118، فيما حصل منافسه وقتها العجيلي أبوسديل على 50 صوتًا.

وحول هذا الملف فتح البرنامج نقاشا مع كل من: المحلل السياسي خالد الترجمان، والمستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة صلاح البكوش.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي

مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي

ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي
مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم

مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم
مجلات طبية تطلق نداء عاجلا بشأن الأسلحة النووية

مجلات طبية تطلق نداء عاجلا بشأن الأسلحة النووية
كاريكاتير خيري - باتيلي!

كاريكاتير خيري - باتيلي!
شاهد في «وسط الخبر»: هل زادت التشكيلات المسلحة من أزمة الدولة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل زادت التشكيلات المسلحة من أزمة الدولة؟
بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً

بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً
الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون يعلن اعتزال كرة القدم رسمياً

الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون يعلن اعتزال كرة القدم رسمياً
«أعلى حصيلة»: غرق 17 شخصا وانتشال 18 آخرين في قمينس خلال أسبوعين

«أعلى حصيلة»: غرق 17 شخصا وانتشال 18 آخرين في قمينس خلال أسبوعين
ديوان المحاسبة ينفي زوال صفة رئيسه خالد شكشك

ديوان المحاسبة ينفي زوال صفة رئيسه خالد شكشك
في لقاء مع باتيلي.. عقيلة يجدد المطالبة بتشكل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات

في لقاء مع باتيلي.. عقيلة يجدد المطالبة بتشكل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات
قضاء باريس يحقق في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية عن مقتل 3 أطفال في قصف إسرائيلي بغزة

قضاء باريس يحقق في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية عن مقتل 3 أطفال في قصف إسرائيلي ...
«تحقيقات»: شواطئ محظورة في ليبيا

«تحقيقات»: شواطئ محظورة في ليبيا
«في التسعين»: علي العبار يعلق على دوري كرة السلة وتتويج الأهلي بنغازي باللقب

«في التسعين»: علي العبار يعلق على دوري كرة السلة وتتويج الأهلي بنغازي باللقب
«فلوسنا»: اللجنة المالية العليا.. الغرض والآليات

«فلوسنا»: اللجنة المالية العليا.. الغرض والآليات
«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي

«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي
كاريكاتير حليم - الحرب والسلام

كاريكاتير حليم - الحرب والسلام
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«البعثة الأممية» تختتم ورشة حول إصلاح وحوكمة قطاع الأمن
«البعثة الأممية» تختتم ورشة حول إصلاح وحوكمة قطاع الأمن
بالصور: مطار طبرق يستقبل أول رحلة شحن بضائع قادمة من الإمارات
بالصور: مطار طبرق يستقبل أول رحلة شحن بضائع قادمة من الإمارات
العدد 402: أزمة باتيلي مع «النواب والدولة».. ومغامرات الباكستانيين عبر ليبيا
العدد 402: أزمة باتيلي مع «النواب والدولة».. ومغامرات ...
مديرية أمن طبرق تحرر 530 مهاجرًا غير شرعي
مديرية أمن طبرق تحرر 530 مهاجرًا غير شرعي
شاهد في «هنا ليبيا»: مناشدات لإطلاق مواطن ليبي محتجز في الصين
شاهد في «هنا ليبيا»: مناشدات لإطلاق مواطن ليبي محتجز في الصين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
المزيد
شاهد في «وسط الخبر»: انتخابات مجلس الدولة.. ماذا لو خسر خالد المشري؟
شاهد في «وسط الخبر»: انتخابات مجلس الدولة.. ماذا لو خسر خالد......
النائب العام يخاطب الجهات القضائية اللبنانية لإطلاق هانيبال القذافي والتعاون في قضية موسى الصدر
النائب العام يخاطب الجهات القضائية اللبنانية لإطلاق هانيبال ......
تونس تنفي «طرد» مهاجرين إلى مناطق حدودية مع ليبيا
تونس تنفي «طرد» مهاجرين إلى مناطق حدودية مع ليبيا...
شاهد في «هنا ليبيا»: مناشدات لإطلاق مواطن ليبي محتجز في الصين
شاهد في «هنا ليبيا»: مناشدات لإطلاق مواطن ليبي محتجز في ......
مديرية أمن طبرق تحرر 530 مهاجرًا غير شرعي
مديرية أمن طبرق تحرر 530 مهاجرًا غير شرعي...
المزيد