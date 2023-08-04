شاهد في «وسط الخبر»: انتخابات مجلس الدولة.. ماذا لو خسر خالد المشري؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، ملف الانتخابات السنوية للمجلس الأعلى للدولة، المقررة الأحد المقبل، والتي يمكن أن تسفر عن فقدان خالد المشري منصبه، في ظل تطورات سياسية تتعلق بمفاوضات جارية مع مجلس النواب، شهدت في بعض الأحيان تقاربًا، وأحيانًا أخرى تباعدًا في وجهات النظر.

التساؤل في حال غادر المشري منصبه، ما مصير المفاوضات بشأن القوانين الانتخابية إذا فاز برئاسة المجلس شخصية أظهرت اعتراضات خلال الأشهر الأخيرة على تفهمات المشري وعقيلة صالح. في حين لم يُعلن عن المرشحين ومنافسي المشري بشكل رسمي رغم تأكيد أعضاء بالمجلس عقد جلسة الأحد المقبل لانتخاب الرئيس ونائبيه والمقرر.

وارتبطت الخلافات السياسية في ليبيا بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، خاصة ما يتعلق بالقاعدة القانونية للانتخابات المعطلة حتى اليوم، رغم تأكيد عقيلة صالح وخالد المشري قدرتهما على تجاوز الخلافات.

والمشري من الشخصيات السياسية المثيرة للجدل، حيث يعتبره بعض المحللين من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، رغم تصريحه مررًا باستقالته منها، وانتخب لأول مرة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة عام 2018.

وفي آخر انتخابات، انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيسًا في 1 أغسطس 2022، بمجموع 65 صوتًا من أصل 118، فيما حصل منافسه وقتها العجيلي أبوسديل على 50 صوتًا.

وحول هذا الملف فتح البرنامج نقاشا مع كل من: المحلل السياسي خالد الترجمان، والمستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة صلاح البكوش.

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