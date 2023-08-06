  • Alwasat News
Atwasat

4 رسائل من تكالة في أول كلمة بعد فوزه برئاسة مجلس الدولة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 07:52 مساء
4 رسائل من تكالة في أول كلمة بعد فوزه برئاسة مجلس الدولة (فيديو)
كلمة رئيس المجلس الأعلى للدولة المنتخب محمد تكالة، الأحد 6 أغسطس 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
alwasat radio

تضمنت أول كلمة لرئيس المجلس الأعلى للدولة المنتخب محمد تكالة أربع رسائل تتعلق بضرورة لم الشمل لمنع الحروب، وزرع الثقة بين الليبيين، والتجهيز للانتخابات، وتفعيل المصالحة الوطنية.

تكالة يدعو إلى «لم الشمل» و«زرع الثقة بين الليبيين»
ودعا تكالة، في كلمة نشرها المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الأحد، إلى «العمل على لمّ الشمل ووحدة الصف وترتيب البيت الداخلي لتجنيب البلاد شر الحروب والفتن».

كما دعا أيضًا «جميع مؤسسات الدولة للتواصل والعمل معًا على خلق بيئة صالحة للبناء وزرع الثقة بين الليبيين على خلاف توجهاتهم السياسية»، معتبرًا ذلك «مصدر ثراء وقوة لبناء مجتمع متضامن».

تكالة: التجهيز للانتخابات خلال المرحلة المقبلة
وقال تكالة إن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات التي يطمح لها الليبيون جميعًا»، مشددًا على أن مجلس الدولة «سيبذل جهده لبلوغ هذا الهدف، من خلال ما أنيط به من مهام ومسؤوليات».

- تكالة رئيسا لمجلس الدولة بـ67 صوتا
- أكاديمي الحاسوب الذي أصبح رئيسًا لمجلس الدولة.. من هو محمد تكالة؟

تكالة: سنفعِّل العمل على المصالحة الوطنية
وتابع: «سنفعِّل العمل على المصالحة الوطنية، بناء على بنود الاتفاق السياسي»، مشيرًا إلى أن المصالحة ضرورية «لصيانة الحقوق وجبر الضرر، وهي السبيل الأمثل نحو استقرار الوطن وهي الضمان لإجراء الانتخابات والقبول بها».

انتخاب محمد تكالة رئيسًا لمجلس الدولة
وعقد المجلس الأعلى للدولة جلسةً اليوم الأحد، لإعادة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه ومقرر المجلس، ترأسها خالد المشري، وشهدت ترشح 4 أعضاء على رئاسة المجلس، وخلصت إلى حصول خالد المشري على 49 صوتًا من مجموع 129 عضوًا بالجولة الأولى، وحصل محمد تكالة على 39 صوتًا، وناجي مختار على 36 صوتًا، وحصلت نعيمة الحامي على 4 أصوات.

وتنافس على منصب رئيس المجلس في الجولة الثانية خالد المشري ومحمد تكالة، لتنتهي بفوز تكالة بـ67 صوتًا مقابل 62 صوتًا للمشري، من مجموع 131 عضوًا صوّتوا خلال الجولة الثانية.

أما منصب النائب الأول فقد تنافس عليه 6 أعضاء من بينهم النائب الحالي ناجي مختار، وانتهت الجولة الثانية بفوز مسعود اعبيد بنتيجة 64 صوتًا. ثم استمرّت الجلسة لإعادة انتخاب النائب الثاني، وترشح للمنصب 4 أعضاء، وفاز في الجولة الثانية من التصويت عمر خالد العبيدي بـ 88 صوتًا.

وبشأن إعادة انتخاب المقرر انتهت العملية الانتخابية بفوز بلقاسم دبرز بـ 70 صوتًا، أمام منافسيه أحمد يعقوب الذي حصل على 38 صوتًا، وعلي السويح الذي حصل على 14 صوتًا، خلال الجولة الثانية.

رئيس المجلس الأعلى للدولة المنتخب محمد تكالة يتسلم مهامه من الرئيس السابق خالد المشري، الأحد 6 أغسطس 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
رئيس المجلس الأعلى للدولة المنتخب محمد تكالة يتسلم مهامه من الرئيس السابق خالد المشري، الأحد 6 أغسطس 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوتينيو يختار الدوري القطري بعد تبخر عروض الدوري السعودي

كوتينيو يختار الدوري القطري بعد تبخر عروض الدوري السعودي
تشافي يرفض عودة نيمار لعدم تشويه غرفة ملابس برشلونة

تشافي يرفض عودة نيمار لعدم تشويه غرفة ملابس برشلونة
«الدرع الخيرية» تشعل المنافسة من جديد بين مانشستر سيتي وآرسنال في بداية الموسم الجديد.. الأحد

«الدرع الخيرية» تشعل المنافسة من جديد بين مانشستر سيتي وآرسنال في بداية الموسم ...
كاريكاتير حليم - رأي حر!

كاريكاتير حليم - رأي حر!
صاروخ «شاندريان-3» الهندي غير المأهول يدخل مداره حول القمر

صاروخ «شاندريان-3» الهندي غير المأهول يدخل مداره حول القمر
من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها كتاب؟

من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها كتاب؟
«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية

«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة

5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة
سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر

سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر
ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي

ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي
ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي

ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي
مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد

مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد
صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»

صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»
كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)
«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد

«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكوني وباتيلي يبحثان المستجدات السياسية وتداعيات الوضع في النيجر والسودان
الكوني وباتيلي يبحثان المستجدات السياسية وتداعيات الوضع في النيجر...
الحويج يطلع على معوقات إنتاج الأسمنت بمصنع شركة الاتحاد العربي للمقاولات
الحويج يطلع على معوقات إنتاج الأسمنت بمصنع شركة الاتحاد العربي ...
الليلة.. عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط مسعود سليمان في لقاء خاص مع قناة «الوسط»
الليلة.. عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط مسعود سليمان في لقاء خاص مع ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: حكومة الدبيبة تعتزم فتح الحدود «الليبية - الجزائرية»
شاهد في «اقتصاد بلس»: حكومة الدبيبة تعتزم فتح الحدود «الليبية - ...
عون يدعو الوفود الدولية إلى طرابلس لحضور «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد»
عون يدعو الوفود الدولية إلى طرابلس لحضور «قمة ليبيا للطاقة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
المنفي يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي (صور)
المنفي يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي (صور)...
الناطق باسم الحرس التونسي يرد على «فيديوهات» تظهر تدخل الأمن الليبي لإنقاذ مهاجرين أفارقة
الناطق باسم الحرس التونسي يرد على «فيديوهات» تظهر تدخل الأمن......
4 رسائل من تكالة في أول كلمة بعد فوزه برئاسة مجلس الدولة (فيديو)
4 رسائل من تكالة في أول كلمة بعد فوزه برئاسة مجلس الدولة ......
عون يدعو الوفود الدولية إلى طرابلس لحضور «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد»
عون يدعو الوفود الدولية إلى طرابلس لحضور «قمة ليبيا للطاقة ......
شاهد في «اقتصاد بلس»: حكومة الدبيبة تعتزم فتح الحدود «الليبية - الجزائرية»
شاهد في «اقتصاد بلس»: حكومة الدبيبة تعتزم فتح الحدود ......
المزيد