4 رسائل من تكالة في أول كلمة بعد فوزه برئاسة مجلس الدولة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تضمنت أول كلمة لرئيس المجلس الأعلى للدولة المنتخب محمد تكالة أربع رسائل تتعلق بضرورة لم الشمل لمنع الحروب، وزرع الثقة بين الليبيين، والتجهيز للانتخابات، وتفعيل المصالحة الوطنية.

تكالة يدعو إلى «لم الشمل» و«زرع الثقة بين الليبيين»

ودعا تكالة، في كلمة نشرها المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الأحد، إلى «العمل على لمّ الشمل ووحدة الصف وترتيب البيت الداخلي لتجنيب البلاد شر الحروب والفتن».

كما دعا أيضًا «جميع مؤسسات الدولة للتواصل والعمل معًا على خلق بيئة صالحة للبناء وزرع الثقة بين الليبيين على خلاف توجهاتهم السياسية»، معتبرًا ذلك «مصدر ثراء وقوة لبناء مجتمع متضامن».

تكالة: التجهيز للانتخابات خلال المرحلة المقبلة

وقال تكالة إن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات التي يطمح لها الليبيون جميعًا»، مشددًا على أن مجلس الدولة «سيبذل جهده لبلوغ هذا الهدف، من خلال ما أنيط به من مهام ومسؤوليات».

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تكالة: سنفعِّل العمل على المصالحة الوطنية

وتابع: «سنفعِّل العمل على المصالحة الوطنية، بناء على بنود الاتفاق السياسي»، مشيرًا إلى أن المصالحة ضرورية «لصيانة الحقوق وجبر الضرر، وهي السبيل الأمثل نحو استقرار الوطن وهي الضمان لإجراء الانتخابات والقبول بها».

انتخاب محمد تكالة رئيسًا لمجلس الدولة

وعقد المجلس الأعلى للدولة جلسةً اليوم الأحد، لإعادة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه ومقرر المجلس، ترأسها خالد المشري، وشهدت ترشح 4 أعضاء على رئاسة المجلس، وخلصت إلى حصول خالد المشري على 49 صوتًا من مجموع 129 عضوًا بالجولة الأولى، وحصل محمد تكالة على 39 صوتًا، وناجي مختار على 36 صوتًا، وحصلت نعيمة الحامي على 4 أصوات.

وتنافس على منصب رئيس المجلس في الجولة الثانية خالد المشري ومحمد تكالة، لتنتهي بفوز تكالة بـ67 صوتًا مقابل 62 صوتًا للمشري، من مجموع 131 عضوًا صوّتوا خلال الجولة الثانية.

أما منصب النائب الأول فقد تنافس عليه 6 أعضاء من بينهم النائب الحالي ناجي مختار، وانتهت الجولة الثانية بفوز مسعود اعبيد بنتيجة 64 صوتًا. ثم استمرّت الجلسة لإعادة انتخاب النائب الثاني، وترشح للمنصب 4 أعضاء، وفاز في الجولة الثانية من التصويت عمر خالد العبيدي بـ 88 صوتًا.

وبشأن إعادة انتخاب المقرر انتهت العملية الانتخابية بفوز بلقاسم دبرز بـ 70 صوتًا، أمام منافسيه أحمد يعقوب الذي حصل على 38 صوتًا، وعلي السويح الذي حصل على 14 صوتًا، خلال الجولة الثانية.

رئيس المجلس الأعلى للدولة المنتخب محمد تكالة يتسلم مهامه من الرئيس السابق خالد المشري، الأحد 6 أغسطس 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)