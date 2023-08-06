«الرئاسي» يرحب بانتخاب مكتب رئاسة جديد لمجلس الدولة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

رحب المجلس الرئاسي بانعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة اليوم الأحد، وذلك لانتخاب مكتب رئاسة جديد للمجلس، مشيرًا إلى «تمسكه بتطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة».

وأعرب المجلس الرئاسي، في بيان، عن «تطلعه إلى المزيد من الفاعلية للمجلس الأعلى للدولة عبر دوره الاستشاري، لإحراز تقدم في العملية السياسية والمسار الانتخابي، سعياً لتحقيق إرادة الليبيين بالوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب الآجال».

وفاز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة، خلال جلسةً اليوم، بحصوله على 39 صوتًا، مقابل 62 صوتًا لمنافشه خالد المشري، من مجموع 131 عضوًا صوّتوا خلال الجولة الثانية.

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أما منصب النائب الأول فقد تنافس عليه 6 أعضاء من بينهم النائب الحالي ناجي مختار، وانتهت الجولة الثانية بفوز مسعود اعبيد بنتيجة 64 صوتًا، وترشح 4 أعضاء لمنصب النائب الثاني، وفاز في الجولة الثانية من التصويت عمر خالد العبيدي بـ 88 صوتًا.

وبشأن إعادة انتخاب المقرر انتهت العملية الانتخابية بفوز بلقاسم دبرز بـ 70 صوتًا، أمام منافسيه أحمد يعقوب الذي حصل على 38 صوتًا، وعلي السويح الذي حصل على 14 صوتًا، خلال الجولة الثانية.

جانب من عملية الاقتراع لاختيار مجلس رئاسة المجلس الأعلى للدولة، الأحد 6 أغسطس 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

جانب من جلسة المجلس الأعلى للدولة، الأحد 6 أغسطس 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)