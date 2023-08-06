مسعود عبيد نائبا أول لرئيس مجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط

فاز المرشح مسعود عبيد بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة بعد حصوله على 64 صوتا، في جولة اقتراع ثانية جرت في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس اليوم الأحد.

وتقدم عبيد على منافسه ناجي مختار، النائب الأول الحالي. وسبق أن تقلد مسعود عبيد منصب النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة بعد انتخابه في 4 أبريل العام 2018، قبل أن يخسر أمام ناجي مختار في انتخابات المجلس التي جرت العام الماضي بتاريخ 01 أغسطس 2022.

محمد تكالة رئيسا لمجلس الدولة

وفي وقت سابق اليوم، فاز محمد مفتاح تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة بعد حصوله على 67 صوتا في الجولة الثانية أمام منافسه خالد المشري الذي حصل على 62 صوتا.

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وأدلى 131 عضوا بالمجلس بأصواتهم في انتخابات الجولة الثانية التي جرت بين المشري وتكالة، في مقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس. وغاب عن التصويت ستة أعضاء، وبلغ عدد الأوراق البيضاء ورقة واحدة، بينما جرت عملية الفرز وجود ممثلين عن كل مرشح.