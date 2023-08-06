الدبيبة يهنئ تكالة: أتمنى أن ينحاز مجلس الدولة لإرادة الليبيين بإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، محمد تكالة لفوزه برئاسة المجلس الاعلى للدولة في الانتخابات التي جرت اليوم الأحد.

وكتب الدبيبة عبر حسابه بموقع «تويتر»: :«أهنئ السيد محمد تكالة بنيلهِ ثقة أعضاء المجلس الأعلى للدولة في انتخابات رئاسة المجلس، وأشُدُ على يَدِهِ أن يكون للمجلس دورٌ منحاز لإرادة الليبيين بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، متمنيا له التوفيق في مهامه».

كيف فاز تكالة؟

وفاز تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، بعد حصوله على 67 صوتا في جولة الإعادة مع منافسه خالد المشري الذي حصل على 62 صوتا.

وانتخب تكالة نائبا بالمؤتمر الوطني العام في 7 يوليو 2012 عن ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ، قبل أن يتغير مسمى المؤتمر الوطني العام إلى المجلس الأعلى للدولة وفق «اتفاق الصخيرات» في العام 2015.

وتولى رئاسة لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية في المجلس، وشارك في ملتقى الحوار الوطني في جنيف 2021.

جولة إعادة تبعد المشري عن رئاسة مجلس الدولة

وفي الجولة الأولى من الانتخابات التي عقدت صباح اليوم، حصل المشري على 49 صوتا وتكالة على 39 صوتا من بين أصوات 129 عضوا حضروا التصويت، بينما حصلت المرشحة نعيمة الحامي على 4 أصوات، والمرشح ناخي مختار على 36 صوتا، وصوّت عضوين بورقتين فارغتين.

وفي أغسطس من العام الماضي، أعاد مجلس الدولة انتخاب المشري رئيسا بتأييد 65 صوتا مقابل 50 صوتوا لمنافسه العجيلي أبو سديل.