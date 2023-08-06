الليلة.. عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط مسعود سليمان في لقاء خاص مع قناة «الوسط»

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف قناة «الوسط» (Wtv) في الحادية عشرة مساء اليوم الأحد، بتوقيت ليبيا، عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان في لقاء خاص، من المقرر أن يتطرق إلى العديد من الملفات المرتبطة بقطاع النفط خلال الفترة الأخيرة.

في أحدث التطورات المرتبطة بقطاع النفط، أخطرت شركات «إيني» الإيطالية و«بريتش بيتروليوم (بي بي)» البريطانية و«سوناطراك» الجزائرية، المؤسسة الوطنية للنفط رسميًّا برفع القوة القاهرة عن أنشطتها في ليبيا، بحسب ما أعلنته المؤسسة في بيان الخميس الماضي.

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يذكر أن محكمة أجدابيا الابتدائية أصدرت 10 يوليو الماضي «أمرًا قضائيًا ولائيًا على أموال الإيرادات النفطية»، بناء على الطلب المقدم من أسامة حماد، وعلى القرار رقم (2) لسنة 2023 الصادر عنه عندما كان وزيرًا للتخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.

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