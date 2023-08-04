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أسامة حماد: الحراسة على الإيرادات النفطية تحميها من إهدار حكومة الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 08:20 مساء
أسامة حماد: الحراسة على الإيرادات النفطية تحميها من إهدار حكومة الدبيبة
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد خلال الملتقى الأول لوزارة الداخلية في مدينة البريقة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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أثنى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد على دور وزارة الداخلية في «الحجر الإداري على الإيرادات النفطية وفرض الحراسة القضائية عليها لحمايتها من الإهدار المستمر من قبل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة (منتهية الولاية)».

وأضاف حماد، خلال الملتقى الأول لوزارة الداخلية في مدينة البريقة، إنه يشيد بتنفيذ تعليمات رئاسة الحكومة في مواجهة الاخترقات التي كانت تحدث سابقًا من قبل حكومة الوحدة «بإعطاء التصاريح لبعض الشخصيات الدبلوماسية وممثلي بعض المنظمات للتجول في المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة دون الحصول على الموافقات من قبل الحكومة، مما كان يعد تدخلًا خارجيًّا في المدن».

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إشادة بربط النيابات إلكترونيًا 
كما شدد حماد على أهمية دور رجال الشرطة في بسط الأمن، وحفظ الحقوق، وضرورة الترابط المعلوماتي بين كل مديريات الأمن لاستعادة سلطة الدولة، مشيدًا بربط النيابات ببعضها البعض وبمكتب النائب العام.

وفي يناير الماضي،  قرر أسامة حماد حينما كان وزيرًا للتخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب  «توقيع الحجز الإداري» على إيرادات النفط للعام 2022، المودعة بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي لدى المصرف الليبي الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية، البالغة 130 ملياراً و535 مليونا و70 ألف دينار، بما يعادل نحو 27 مليار دولار و321 مليونا و740 ألف دولار، أو ما يعادلها بأي عملة أجنبية.

وجرى تكليف مسعود ميلاد محمد مندوبا للحاجز، حسب القرار، الذي أوضح أن الأخير مطالب بـ«مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحجز الإداري، وله أن يفوض بعض صلاحياته للغير».

جانب من الملتقى الأول لوزارة الداخلية في مدينة البريقة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
جانب من الملتقى الأول لوزارة الداخلية في مدينة البريقة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد خلال الملتقى الأول لوزارة الداخلية في مدينة البريقة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد خلال الملتقى الأول لوزارة الداخلية في مدينة البريقة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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