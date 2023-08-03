الحويح يبحث آليات حماية سوق الصناعات التقليدية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج آليات حماية سوق الصناعات التقليدية من تدفق المنتجات العابرة للحدود، وتفعيل القوانين للحد من ظاهرة، وتوفير المواد الأولية لحرفيي صناعة الفضة.

تنشيط حركة سوق الصناعات التقليدية

جاء ذلك خلال لقاء مع وكيل وزارة السياحة لشؤون الصناعات التقليدية، لبحث آليات التنسيق والتعاون، وتنفيذ برامج بين الوزارتين، بهدف تنشيط حركة سوق الصناعات التقليدية، والتحديات التي تواجه الحرفيين العاملين في هذا المجال، حسب بيان صادر عن وزارة السياحة.

وبحث اللقاء «تشجيع المستثمرين المحليين على إحياء مشاريع تسهم في دعم الصناعات التقليدية».

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وهذا هو اللقاء الحكومي الثاني في غضون أسبوع بشأن الصناعات التقليدية، إذ سبق أن بحث وكيل وزارة السياحة والصناعات التقليدية، لشؤون الصناعات التقليدية نصر الدين الفزاني، يوم الخميس الماضي، برامج تدريب الحرفيين بمراكز التدريب على الصناعات التقليدية التابعة للوزارة، مع الموظفين العاملين بإدارة الصناعات التقليدية.