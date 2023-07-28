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وزارة السياحة تبحث خطة تفعيل مراكز التدريب على الصناعات التقليدية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يوليو 2023, 05:52 مساء
وزارة السياحة تبحث خطة تفعيل مراكز التدريب على الصناعات التقليدية
جانب من الاجتماع. (وزارة السياحة والصناعات التقليدية)
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بحث وكيل وزارة السياحة والصناعات التقليدية، لشؤون الصناعات التقليدية نصر الدين الفزاني، برامج تدريب الحرفيين بمراكز التدريب على الصناعات التقليدية التابعة للوزارة، مع الموظفين العاملين بإدارة الصناعات التقليدية.

وبحسب بيان للوزارة الخميس، بحث الاجتماع آليات التواصل مع الجهات المعنية بخصوص حصر مراكز التدريب على الصناعات التقليدية، وتوفير المواد الخام، وتشكيل فرق عمل للتواصل مع وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة، والمجالس البلدية بشأن مراكز التدريب الواقعة في نطاق البلديات، لا سيما مركزي التدريب على الصناعات التقليدية بمصراتة وتاورغاء، وتفعيل مدابغ الجلود بتاجوراء ودرنة، بهدف استعادة نشاط الصناعات الجلدية.

زيارات ميدانية لمراكز التدريب
حضر الاجتماع الذي عُقد بديوان الوزارة، الأربعاء، مدير إدارة الموارد البشرية عصام التير، ومدير إدارة التخطيط والدراسات طارق ابوخبطة، ومدير إدارة الصناعات التقليدية جمعة الشامس، ومشرف التدريب محمود المصراتي، ومدير مكتب الخبراء محمد دعفوس.

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وقال البيان إن الاجتماع يأتي عقب الزيارات الميدانية التي أجراها وكيل شؤون الصناعات التقليدية للبلديات خلال الفترة الماضية، وشملت زيارة غريان ومصراتة وتاورغاء، وعدد من مراكز التدريب، بهدف الاطلاع على احتياجاتها وسبل تفعيلها، بالتنسيق والتعاون مع البلديات الوزارات ذات العلاقة.

جانب من الاجتماع. (وزارة السياحة والصناعات التقليدية)
جانب من الاجتماع. (وزارة السياحة والصناعات التقليدية)
جانب من الاجتماع. (وزارة السياحة والصناعات التقليدية)
جانب من الاجتماع. (وزارة السياحة والصناعات التقليدية)
جانب من الاجتماع. (وزارة السياحة والصناعات التقليدية)
جانب من الاجتماع. (وزارة السياحة والصناعات التقليدية)
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