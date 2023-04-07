مناقشة تطوير قطاع السياحة في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة السياحة والصناعات التقليدية مع وفد أعيان وحكماء ورئيس وأعضاء تجمع «من أجلك يا فزان»، خطط السياحة في الجنوب الليبي، وفقا للمخطط العام للتنمية السياحية 2009-2025.

وتطرق اللقاء الذي حضره ممثلو المنطقة الجنوبية بمجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى إمكانية تنفيذ برنامج «التخريط السياحي»، تمهيدا لجذب الاستثمارات السياحية، والاستفادة من الموارد الثقافية والطبيعية المنتشرة على كامل مساحة المنطقة في تنشيط حركة السياحة، وفق بيان صادر، الجمعة، عن وزارة السياحة.

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وناقش المجتمعون أيضا الصعوبات التي تواجه الحرفيين العاملين في مجال الصناعات التقليدية، وتوسعة النطاق الجغرافي لأعمال حصر الحرف اليدوية، والصناعات التقليدية لتغطي كامل المنطقة الجنوبية. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أهمية تطوير قطاع السياحة في الجنوب، واستثمار المقومات الأولية والمناظر الطبيعية بالمنطقة في تنفيذ برامج سياحية، والعمل على التنسيق بين القطاعين العام والخاص في إعداد الخطط والبرامج المرتبطة بقطاع السياحة.

اجتماع لمسؤولي وزارة السياحة مع أعيان ومشايخ الجنوب، 5 أبريل 2023. (وزارة الصحة)

اجتماع لمسؤولي وزارة السياحة مع أعيان ومشايخ الجنوب، 5 أبريل 2023. (وزارة الصحة)