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افتتاح أول مركز معتمد للتدريب على صياغة الذهب والفضة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 07:12 مساء
افتتاح أول مركز معتمد للتدريب على صياغة الذهب والفضة في ليبيا
وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال تشارك في مراسم افتتاح أول مركز معتمد للتدريب على صياغة الذهب والفضة بليبيا (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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أقيمت اليوم الأربعاء مراسم افتتاح أول مركز معتمد للتدريب على صياغة الذهب والفضة في ليبيا، التابع للأكاديمية الليبية للصناعات التقليدية، وذلك بمشاركة وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حورية الطرمال.

وشهدت مراسم الافتتاح توقيع مذكرة تعاون مشترك بين مدير عام المعهد العالي لتقنيات الفنون بطرابلس والمدير التنفيذي لمجموعة «أويا» للتدريب على الصناعات التقليدية، بهدف إقامة دورات تدريبية في قسم تصميم المجوهرات بالمعهد العالي.

- أكاديمية طرابلسية تسعى لإحياء تقليد صياغة المعادن الثمينة

وفي يوليو 2022 سلّط تقرير لوكالة «فرانس برس» الضوء على محاولات إحياء معظم الحرف التقليدية، لا سيما صياغة وتجارة الذهب والفضة التي كانت مصدر فخر لسكان طرابلس الذين كانوا يزوّدون المناطق الليبية الأخرى بالحلي والمجوهرات.

ونقلت الوكالة عن رئيس الأكاديمية للصناعات التقليدية عبد الناصر أبوغريس، قوله إن هذا الفن «يعتبر تقليدًا قديمًا في ليبيا، حيث صُنعت المجوهرات الذهبية والفضية على يد حرفيين في مدينة طرابلس، ودربهم أساتذة أجانب في مدرسة الفنون والحرف المرموقة»، التي تأسست نهاية القرن التاسع عشر.

وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال تشارك في مراسم افتتاح أول مركز معتمد للتدريب على صياغة الذهب والفضة بليبيا (صفحة الحكومة على فيسبوك)
وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال تشارك في مراسم افتتاح أول مركز معتمد للتدريب على صياغة الذهب والفضة بليبيا (صفحة الحكومة على فيسبوك)
وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال تشارك في مراسم افتتاح أول مركز معتمد للتدريب على صياغة الذهب والفضة بليبيا (صفحة الحكومة على فيسبوك)
وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال تشارك في مراسم افتتاح أول مركز معتمد للتدريب على صياغة الذهب والفضة بليبيا (صفحة الحكومة على فيسبوك)
وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال تشارك في مراسم افتتاح أول مركز معتمد للتدريب على صياغة الذهب والفضة بليبيا (صفحة الحكومة على فيسبوك)
وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال تشارك في مراسم افتتاح أول مركز معتمد للتدريب على صياغة الذهب والفضة بليبيا (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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