الأزياء التقليدية الليبية تخطف الأنظار في «ديارنا العربية» بمصر

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية في «فيسبوك»، الجمعة، جانبا من مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في معرض «ديارنا العربية»، للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية المقام في مصر.

وانطلق معرض «ديارنا عربية»، الذي تشارك به سبع دول عربية، الخميس، ويستمر حتى 20 أبريل.

- بالصور: طرابلس تحتفي باليوم الوطني للزي الليبي

وجاء في منشور الوزارة، «مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية لحكومة الوحدة الوطنية في معرض ديارنا العربية للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية المقام بجمهورية مصر العربية»

وأوضحت أن الوفد المشارك يرأسه وكيل شؤون الفروع ويضم عدداً من الأُسر المنتجة من فروع الوزارة (غات - اجدابيا - بنغازي - مرزق - الزاوية – العجيلات).

جناح ليبيا يخطف الأنظار

وقالت إن جناح ليبيا حظي بأول زيارة لوزيرة التضامن لجمهورية مصر، والتي أثنت على تميّزه وعلى اهتمام وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، بعرض الأزياء التقليدية من مختلف مناطق ليبيا، والمصنوعة بأيدي أسر ليبية منتجة.

وقالت وزارة التضامن المصرية أن معرض «ديارنا عربية» يُعد أحد الفرص المهمة للترويج للمنتجات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية، وبالتالي النهوض بقطاع الصناعات الحرفية والتراثية العربية، وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، خاصة أن الاقتصاد الإبداعي يشكل أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة عالمياً؛ إذ يتوقع البنك الدولي نموه بمعدل 10% سنوياً، وفق «المصري اليوم».

وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في معرض «ديارنا العربية»، للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية، المقام في مصر (فيسبوك)

وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في معرض «ديارنا العربية»، للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية، المقام في مصر (فيسبوك)

وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في معرض «ديارنا العربية»، للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية، المقام في مصر (فيسبوك)

وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في معرض «ديارنا العربية»، للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية، المقام في مصر (فيسبوك)

وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في معرض «ديارنا العربية»، للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية، المقام في مصر (فيسبوك)

وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في معرض «ديارنا العربية»، للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية، المقام في مصر (فيسبوك)