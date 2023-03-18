  • Alwasat News
Atwasat

الأزياء التقليدية الليبية تخطف الأنظار في «ديارنا العربية» بمصر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 05:20 مساء
الأزياء التقليدية الليبية تخطف الأنظار في «ديارنا العربية» بمصر
وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في معرض «ديارنا العربية»، للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية، المقام في مصر (فيسبوك)
alwasat radio

نشرت الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية في «فيسبوك»، الجمعة، جانبا من مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في معرض «ديارنا العربية»، للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية المقام في مصر.

وانطلق معرض «ديارنا عربية»، الذي تشارك به سبع دول عربية، الخميس، ويستمر حتى 20 أبريل.

- بالصور: طرابلس تحتفي باليوم الوطني للزي الليبي

وجاء في منشور الوزارة، «مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية لحكومة الوحدة الوطنية في معرض ديارنا العربية للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية المقام بجمهورية مصر العربية»

وأوضحت أن الوفد المشارك يرأسه وكيل شؤون الفروع ويضم عدداً من الأُسر المنتجة من فروع الوزارة (غات - اجدابيا - بنغازي - مرزق - الزاوية – العجيلات).

جناح ليبيا يخطف الأنظار
وقالت إن جناح ليبيا حظي بأول زيارة لوزيرة التضامن لجمهورية مصر، والتي أثنت على تميّزه وعلى اهتمام وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، بعرض الأزياء التقليدية من مختلف مناطق ليبيا، والمصنوعة بأيدي أسر ليبية منتجة.

وقالت وزارة التضامن المصرية أن معرض «ديارنا عربية» يُعد أحد الفرص المهمة للترويج للمنتجات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية، وبالتالي النهوض بقطاع الصناعات الحرفية والتراثية العربية، وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، خاصة أن الاقتصاد الإبداعي يشكل أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة عالمياً؛ إذ يتوقع البنك الدولي نموه بمعدل 10% سنوياً، وفق «المصري اليوم».

وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في معرض «ديارنا العربية»، للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية، المقام في مصر (فيسبوك)
وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في معرض «ديارنا العربية»، للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية، المقام في مصر (فيسبوك)
وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في معرض «ديارنا العربية»، للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية، المقام في مصر (فيسبوك)
وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في معرض «ديارنا العربية»، للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية، المقام في مصر (فيسبوك)
وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في معرض «ديارنا العربية»، للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية، المقام في مصر (فيسبوك)
وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في معرض «ديارنا العربية»، للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية، المقام في مصر (فيسبوك)
وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في معرض «ديارنا العربية»، للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية، المقام في مصر (فيسبوك)
وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في معرض «ديارنا العربية»، للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية، المقام في مصر (فيسبوك)
وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في معرض «ديارنا العربية»، للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية، المقام في مصر (فيسبوك)
وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في معرض «ديارنا العربية»، للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية، المقام في مصر (فيسبوك)
وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في معرض «ديارنا العربية»، للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية، المقام في مصر (فيسبوك)
وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في معرض «ديارنا العربية»، للعبايات والمنتجات التراثية والصناعات اليدوية، المقام في مصر (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا
أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة

أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة
مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»

مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»
رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال

رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات ...
الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة

الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة
«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»

«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»
صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا

صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا
الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد

الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد
دوري الأبطال.. مواجهات نصف النهائي قد تشهد مواجهات محلية

دوري الأبطال.. مواجهات نصف النهائي قد تشهد مواجهات محلية
الكرملين يتوعد بـ«تدمير» المقاتلات المرسلة من بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا

الكرملين يتوعد بـ«تدمير» المقاتلات المرسلة من بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا
مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيّرة من روسيا وتركيا

مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيّرة من روسيا وتركيا
الخارجية الأميركية: مبادرة باتيلي توفر أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات وتأمين الشرعية من خلال الانتخابات

الخارجية الأميركية: مبادرة باتيلي توفر أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات وتأمين ...
جريدة «الوسط»: باتيلي يعزز مبادرته بفتح المسار العسكري

جريدة «الوسط»: باتيلي يعزز مبادرته بفتح المسار العسكري
شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي تونس

شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي ...
مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على مقوضي الانتخابات

مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على مقوضي الانتخابات
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية

القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في ...
كيف تحافظ على سيارتك الكهربائية في الطقس الحار والبارد؟

كيف تحافظ على سيارتك الكهربائية في الطقس الحار والبارد؟
مصر تأسف وتندهش إزاء تبني مجلس الأمن مبادرة باتيلي

مصر تأسف وتندهش إزاء تبني مجلس الأمن مبادرة باتيلي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
كمبوديا تستعيد بعضا من كنوز عصر أنغكور المسروقة
كمبوديا تستعيد بعضا من كنوز عصر أنغكور المسروقة
براد بيت يعيد الحياة إلى «ميرافال»
براد بيت يعيد الحياة إلى «ميرافال»
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
العثور على الممثل الأميركي لانس ريديك ميتا في منزله
العثور على الممثل الأميركي لانس ريديك ميتا في منزله
أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة
أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي...
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية ......
الفنان أحمد فكرون يطمئن جمهوره ومحبيه وأصدقاءه
الفنان أحمد فكرون يطمئن جمهوره ومحبيه وأصدقاءه...
بالصور: طرابلس تحتفي باليوم الوطني للزي الليبي
بالصور: طرابلس تحتفي باليوم الوطني للزي الليبي...
جوائز الأوسكار: تعرف إلى أبرز الفائزين في النسخة الـ95
جوائز الأوسكار: تعرف إلى أبرز الفائزين في النسخة الـ95...
المزيد
الأزياء التقليدية الليبية تخطف الأنظار في «ديارنا العربية» بمصر
الأزياء التقليدية الليبية تخطف الأنظار في «ديارنا العربية» ......
فرنسا تكرم بلموندو بإطلاق اسمه على جسر شهير
فرنسا تكرم بلموندو بإطلاق اسمه على جسر شهير...
سام نيل يكشف إصابته بسرطان الدم في المرحلة الثالثة
سام نيل يكشف إصابته بسرطان الدم في المرحلة الثالثة...
أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة
أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج ......
العثور على الممثل الأميركي لانس ريديك ميتا في منزله
العثور على الممثل الأميركي لانس ريديك ميتا في منزله...
المزيد