عودة الكهرباء إلى درنة بعد صيانة محول معطوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، صيانة محول معطوب «500 ك.ف» في درنة، وإرجاع التيار إلى المواطنين.

وإلى جانب ذلك، قامت فرق الصيانة بدائرة توزيع الهلال التابعة لإدارة توزيع درنة بتركيب صندوق توزيع رئيسي وإرجاع التيار الكهربائي، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

صيانة كابل معطوب في مصراتة

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تسببت موجة الحر التي تشهدها ليبيا أخيرًا في فصل التيار الكهربائي عن عديد المناطق الليبية جراء حدوث أعطال في المحولات والكابلات، فيما تكافح شركة الكهرباء لإصلاح الأعطال وإعادة التيار.

وأمس الثلاثاء، أجرت فرقة الصيانة بدائرة توزيع شرق مصراتة الكشف على كابل معطوب، وحددت مكان العطب، ومن ثم صيانته وإرجاعه للخدمة.

من أعمال صيانة كابل معطوب في درنة، 2 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة كابل معطوب في درنة، 2 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة كابل معطوب في درنة، 2 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)