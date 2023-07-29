مجهولون يحرقون أعمدة كهرباء بالأصابعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، قيام أشخاص مجهولين بحرق أعمدة كهرباء لغرض إسقاطها ومن ثم سرقة الأسلاك الكهربائية.

وتلقى فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية في الأصابعة بلاغا من أحد المواطنين يفيد بقيام أشخاص بمنطقة الفوار بحرق أعمدة كهرباء خط «11» الذي يغذي الكسارات، وذلك بهدف إسقاطها وسرقة الأسلاك الكهربائية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وتوجهت دوريات الفرع إلى مكان البلاغ حيث لاحظت آثار حرق على الأعمدة الكهربائية، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح محضر بالخصوص ومباشرة التحري وجمع المعلومات حول الواقعة لضبط مرتكبيها.

أعمدة كهرباء محروقة في الأصابعة، 29 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)

أعمدة كهرباء محروقة في الأصابعة، 29 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)