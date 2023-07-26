أمن شرق الجبل: انتشال مخلفات حرب من إحدى المزارع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن شرق الجبل، اليوم الأربعاء، انتشال مخلفات حرب من إحدى المزارع، دون توضيح مزيد التفاصيل حول كميتها ونوعيتها.

وقد ورد بلاغ إلى مدير مديرية أمن شرق الجبل من مركز شرطة القواليش، مفاده وجود مخلفات حرب في إحدى المزارع بالمنطقة، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وجرى إبلاغ فرع جهاز المباحث الجنائية الجبل الغربي، الذي كلف بدوره فريق مكتب تفكيك المتفجرات في الجهاز بالانتقال إلى المزرعة المذكورة، وجرى انتشال مخلفات الحرب، ونقلها إلى وحدات التخزين لحين إتلافها.

من انتشال مخلفات حرب بشرق الجبل، 26 يوليو 2023. (مديرية أمن شرق الجبل)

من انتشال مخلفات حرب بشرق الجبل، 26 يوليو 2023. (مديرية أمن شرق الجبل)

من انتشال مخلفات حرب بشرق الجبل، 26 يوليو 2023. (مديرية أمن شرق الجبل)

من انتشال مخلفات حرب بشرق الجبل، 26 يوليو 2023. (مديرية أمن شرق الجبل)