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إعدام 10 أطنان ذخيرة من مخلفات قاعدة طرابلس البحرية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 10:45 مساء
إعدام 10 أطنان ذخيرة من مخلفات قاعدة طرابلس البحرية
جانب من إعدام مخلفات الحرب جرى تجميعها من قاعدة طرابلس البحرية، الأربعاء 24 مايو 2023 (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
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أعلنت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، إعدام 10 أطنان مخلفات حرب مستهلكة وغير صالحة، جرى جمعها من قاعدة طرابلس البحرية.

وأوضحت رئاسة الأركان، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن مفارز إدارة الهندسة العسكرية لإزالة الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب، قامت خلال يومي الإثنين والثلاثاء قامت بنقل كمية المخلفات إلى موقع التفجير بمنطقة الهيرة، طبقا للمعايير الدولية والمحلية لإعدامها والتخلص منها.

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وأشارت إلى أن كمية المخلفات تابعة للقوات البحرية جرى تجميعها من قاعدة طرابلس البحرية أبوستة، حيث جرى تقسيم العمل على عدت مراحل، وكانت هذه المرحلة الثانية تحت متابعة وإشراف مدير إدارة الهندسة العسكرية اللواء ركن جمال شليبك، وآمر شعبة العمليات والتدريب بالإدارة.

وأُعدمت الكمية بالتعاون مع إدارة الشرطة العسكرية، إدارة الاستخبارات، جهاز الطب العسكري، الإدارة العامة للمرور والتراخيص.

جانب من إعدام مخلفات الحرب جرى تجميعها من قاعدة طرابلس البحرية، الأربعاء 24 مايو 2023 (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من إعدام مخلفات الحرب جرى تجميعها من قاعدة طرابلس البحرية، الأربعاء 24 مايو 2023 (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من إعدام مخلفات الحرب جرى تجميعها من قاعدة طرابلس البحرية، الأربعاء 24 مايو 2023 (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من إعدام مخلفات الحرب جرى تجميعها من قاعدة طرابلس البحرية، الأربعاء 24 مايو 2023 (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من إعدام مخلفات الحرب جرى تجميعها من قاعدة طرابلس البحرية، الأربعاء 24 مايو 2023 (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من إعدام مخلفات الحرب جرى تجميعها من قاعدة طرابلس البحرية، الأربعاء 24 مايو 2023 (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من إعدام مخلفات الحرب جرى تجميعها من قاعدة طرابلس البحرية، الأربعاء 24 مايو 2023 (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من إعدام مخلفات الحرب جرى تجميعها من قاعدة طرابلس البحرية، الأربعاء 24 مايو 2023 (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من إعدام مخلفات الحرب جرى تجميعها من قاعدة طرابلس البحرية، الأربعاء 24 مايو 2023 (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من إعدام مخلفات الحرب جرى تجميعها من قاعدة طرابلس البحرية، الأربعاء 24 مايو 2023 (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من إعدام مخلفات الحرب جرى تجميعها من قاعدة طرابلس البحرية، الأربعاء 24 مايو 2023 (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من إعدام مخلفات الحرب جرى تجميعها من قاعدة طرابلس البحرية، الأربعاء 24 مايو 2023 (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من إعدام مخلفات الحرب جرى تجميعها من قاعدة طرابلس البحرية، الأربعاء 24 مايو 2023 (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من إعدام مخلفات الحرب جرى تجميعها من قاعدة طرابلس البحرية، الأربعاء 24 مايو 2023 (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من إعدام مخلفات الحرب جرى تجميعها من قاعدة طرابلس البحرية، الأربعاء 24 مايو 2023 (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من إعدام مخلفات الحرب جرى تجميعها من قاعدة طرابلس البحرية، الأربعاء 24 مايو 2023 (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
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