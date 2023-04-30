الأمم المتحدة: إزالة 1.1 مليون قطعة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار في ليبيا منذ 2011

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، بإزالة 1.1 مليون قطعة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار في ليبيا منذ العام 2011.

وقالت البعثة في منشور عبر حسابها على «تويتر» إن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (‪(UNMAS‬ قامت بإزالة 28.394 ألف قطعة من المواد المتفجرة في ليبيا، بالتعاون مع الشركاء الليبيين منذ العام 2022.

«أسبوع ‫الحد من الألغام»

وأطلقت الأمم المتحدة «أسبوع ‫الحد من الألغام» لزيادة الوعي بمخاطر الذخائر غير المنفجرة.

وفي 10 نوفمبر 2022، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» إلى تحرك جماعي ضد الذخائر غير المنفجرة في ليبيا، عقب وفاة طفل في جنوب العاصمة طرابلس آنذاك.

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ملف مخلفات الحرب

وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الذخائر غير المنفجرة في ليبيا والتي خلفتها الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى الألغام الأرضية والعبوات الناسفة الناتجة عن المعارك مع تنظيم «داعش»، والأخرى الناتجة عن الحرب في 2019 بطرابلس، والتي لا تزال تهدد حياة المدنيين.

وحتى نهاية ديسمبر 2021، بلغ العدد الإجمالي لضحايا الألغام ومخلفات الحرب في ليبيا 298 شخصًا منهم 278 رجلاً و20 امرأة، حسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وفي أبريل 2022، قالت منظومة «هيومن رايتس ووتش» إن نحو 130 شخصًا، أغلبهم مدنيون، قتلوا جراء الألغام الأرضية والذخائر المتروكة أو غير المنفجرة في ليبيا، بين 22 مايو 2021 و8 مارس 2022، إضافة إلى إصابة 196 آخرين، حيث وقعت معظم الحوادث في جنوب طرابلس.