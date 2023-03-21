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تفجير 5 أطنان من مخلفات الحرب في وادي ميمون جنوب بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الثلاثاء 21 مارس 2023, 05:04 مساء
تفجير 5 أطنان من مخلفات الحرب في وادي ميمون جنوب بني وليد
تفجير المخلفات الحربية بوادي ميمون جنوب بني وليد. الثلاثاء 21 مارس 2023. (الإنترنت)
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قام فريق نزع الألغام والمفرقعات ومخلفات الحروب التابع لمكتب هيئة السلامة في بني وليد، اليوم الثلاثاء، بالتخلص من كمية من مخلفات الحروب التي جرى جمعها من عدة أماكن في المنطقة من قبل الفرق التابعة للمكتب خلال المدة الماضية، عبر تفجيرها في وادي ميمون جنوب المدينة.

وقال رئيس مكتب الهيئة السلامة الوطنية ببني وليد المقدم عامر الحداد، لـ«بوابة الوسط» إن المخلفات الحربية التي جرى التخلص منها اليوم تقدر بنحو 5 أطنان من المواد غير المتفجرة، مشيرا إلى أن الفرق التابعة للمكتب تمكنت من إزالتها وانتشالها من الوديان والمنازل بعد إبلاغ المواطنين عنها.

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وذكر الحداد، أن تلك المخلفات تنوعت ما بين «قذائف هاون، وألغام أرضية، قذائف دبابات، وقذائف 106» وغيرها من المخلفات الصغيرة والمتوسطة، جرى التخلص منها بالتعاون مع جهاز الشرطة العسكرية، ومكتب النجدة، وجهاز الأمن الداخلي، ومديرية أمن بني وليد.

وناشد رئيس مكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد جميع المواطنين ضرورة عدم مساس أي أجسام غريبة والتواصل مع فريق الهيئة والإبلاغ عنها لإزالتها فورا وتجميعها للتخلص منها من قبل الفرق المختصة.

تفجير المخلفات الحربية بوادي ميمون جنوب بني وليد. الثلاثاء 21 مارس 2023. (الإنترنت)
تفجير المخلفات الحربية بوادي ميمون جنوب بني وليد. الثلاثاء 21 مارس 2023. (الإنترنت)
تفجير المخلفات الحربية بوادي ميمون جنوب بني وليد. الثلاثاء 21 مارس 2023. (الإنترنت)
تفجير المخلفات الحربية بوادي ميمون جنوب بني وليد. الثلاثاء 21 مارس 2023. (الإنترنت)
تفجير المخلفات الحربية بوادي ميمون جنوب بني وليد. الثلاثاء 21 مارس 2023. (الإنترنت)
تفجير المخلفات الحربية بوادي ميمون جنوب بني وليد. الثلاثاء 21 مارس 2023. (الإنترنت)
تفجير المخلفات الحربية بوادي ميمون جنوب بني وليد. الثلاثاء 21 مارس 2023. (الإنترنت)
تفجير المخلفات الحربية بوادي ميمون جنوب بني وليد. الثلاثاء 21 مارس 2023. (الإنترنت)
تفجير المخلفات الحربية بوادي ميمون جنوب بني وليد. الثلاثاء 21 مارس 2023. (الإنترنت)
تفجير المخلفات الحربية بوادي ميمون جنوب بني وليد. الثلاثاء 21 مارس 2023. (الإنترنت)
تفجير المخلفات الحربية بوادي ميمون جنوب بني وليد. الثلاثاء 21 مارس 2023. (الإنترنت)
تفجير المخلفات الحربية بوادي ميمون جنوب بني وليد. الثلاثاء 21 مارس 2023. (الإنترنت)
تفجير المخلفات الحربية بوادي ميمون جنوب بني وليد. الثلاثاء 21 مارس 2023. (الإنترنت)
تفجير المخلفات الحربية بوادي ميمون جنوب بني وليد. الثلاثاء 21 مارس 2023. (الإنترنت)
تفجير المخلفات الحربية بوادي ميمون جنوب بني وليد. الثلاثاء 21 مارس 2023. (الإنترنت)
تفجير المخلفات الحربية بوادي ميمون جنوب بني وليد. الثلاثاء 21 مارس 2023. (الإنترنت)
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