تفجير 3.5 طن من المخلفات الحربية بمنطقة الهيرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، عن التخلص من حوالي 3.5 طن من المخلفات الحربية المستهلكة وغير الصالحة تابعة للقوات البحرية، عن طريق التفجير، وذلك بمنطقة الهيرة جنوب طرابلس.

وأكدت رئاسة الأركان العامة أن عملية التفجير جرت «طبقًا للمعايير الدولية والمحلية» بعد نقل المخلفات الحربية من قبل مفارز إدارة الهندسة العسكرية من قاعدة طرابلس البحرية أبوستة إلى موقع التفجير بمنطقة الهيرة، مشيرة إلى أن العمل استغرق ثلاثة أيام، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

نهاية المرحلة الثالثة

وأوضحت رئاسة الأركان العامة أن هذه العملية هي نهاية للمرحلة الثالثة التي جرى إنجازها أمس الأربعاء، تحت إشراف مدير إدارة الهندسة العسكرية وآمر شعبة العمليات والتدريب، بالإدارة وتنفيذ رئيس اللجنة المكلفة بإعدام مخلفات الحرب.

- إعدام 10 أطنان ذخيرة من مخلفات قاعدة طرابلس البحرية

وأضافت رئاسة الأركان العامة أن هذه العملية جرت بناء على الكتاب الصادر من رئاسة الأركان العامة بخصوص نقل وإعدام مخلفات حرب مستهلكة وغير صالحة تابعة للقوات البحرية، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتعاون بين إدارة الهندسة العسكرية وإدارة الشرطة العسكرية، وإدارة الاستخبارات، وجهاز الطب العسكري، والإدارة العامة للمرور والتراخيص.

وأمس الأربعاء، نفّذت أيضًا إدارة الهندسة العسكرية عملية تفجير للمخلفات الحربية التي جرى جمعها خلال المرحلة الثانية، والتي قدّرتها رئاسة الأركان العامة بنحو 10 طن من المخلفات الحربية بمنطقة الهيرة.

عملية التجهيز لتفجير المخلفات الحربية التي جرى جمعها من قاعدة طرابلس البحرية بمنطقة الهيرة. (رئاسة الأركان العامة)

عملية التجهيز لتفجير المخلفات الحربية التي جرى جمعها من قاعدة طرابلس البحرية بمنطقة الهيرة. (رئاسة الأركان العامة)

عملية التجهيز لتفجير المخلفات الحربية التي جرى جمعها من قاعدة طرابلس البحرية بمنطقة الهيرة. (رئاسة الأركان العامة)

عملية التجهيز لتفجير المخلفات الحربية التي جرى جمعها من قاعدة طرابلس البحرية بمنطقة الهيرة. (رئاسة الأركان العامة)

عملية التجهيز لتفجير المخلفات الحربية التي جرى جمعها من قاعدة طرابلس البحرية بمنطقة الهيرة. (رئاسة الأركان العامة)