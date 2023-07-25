  • Alwasat News
Atwasat

الميهوب ينفي تصويت «النواب» على إلغاء مخرجات جلسة 26 يونيو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 08:41 مساء
الميهوب ينفي تصويت «النواب» على إلغاء مخرجات جلسة 26 يونيو
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب. (أرشيفية: القيادة العامة)
alwasat radio

نفى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، تصويت المجلس خلال جلسته التي عُقِدت اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي، على إلغاء مخرجات جلسة يوم 26 يونيو الماضي، معتبرًا أن رئيس المجلس عقيلة صالح «طرح رأيه الشخصي» حول تلك الجلسة دون التصويت عليها.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن جلسة اليوم خلُصت إلى «اعتبار جلسة 26 يونيو 2023 غير قانونية وتعتبر مخرجاتها كأن لم تكن»، بعد «التصويت بالأغلبية على اعتماد خارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات».

الميهوب: عقيلة أبدى رأيه الشخصي في جلسة 26 يونيو
لكن الميهوب قال في رسالة صوتية أرسلها إلى الصحفيين إن «ما حدث اليوم بالتفصيل خلال الجلسة جرى مناقشة خارطة الطريق والاتفاق على الخارطة والتصويت بالأغلبية المطلقة، أما بخصوص اللغط حول جلسة 26 يونيو لم يجر التصويت عليها ولم يجر إلغاء هذه الجلسة نهائيًا، ما تحدث به الناطق باسم المجلس غير صحيح ويعتبر تزويرًا، رئيس البرلمان قال رأيه بشكل شخصي ولم يطرح الموضوع في الجلسة لإلغاء جلسة 26 يونيو التي تشمل أهم قرار فيها وهو المحكمة الدستورية».

- عقيلة: ما صدر عن جلسة النواب في 26 يونيو «باطل»
- «النواب» يعتمد خارطة الطريق المنبثقة عن «6+6»
- «النواب» يناقش مخرجات «6+6».. وعقيلة يدعو الأعضاء إلى تقديم ملاحظاتهم

وأضاف أن «المحكمة الدستورية صدر قانونها الفترة الماضية وجلسة يوم 26 يونيو، جرى تسمية أعضاء المحكمة الدستورية لتقوم بعملها منعًا لانعقاد الدائرة الدستورية تحت سيطرة الميليشيات في طرابلس»، لافتًا إلى أن «عقيلة قال رأيه الشخصي ولم يَصْدُر قرار من مجلس النواب بالتصويت على إلغاء الجلسة التي تتضمن المحكمة الدستورية، عقيلة أبدى رأيه الشخصي وغادر القاعة، فغير صحيح القول إنه جرى إلغاء جلسة 26 التي من ضمنها قرار المحكمة الدستورية».

وقبل أن يرفع جلسة اليوم، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن ما صدر عن جلسة المجلس في 26 يونيو الماضي «كأنه لم يكن وهو باطل»، وذلك في كلمة ألقاها في ختام الجلسة التي عقدت بمقر المجلس في مدينة بنغازي، مذكًرا النواب الحاضرين بمواد القانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن عمل مجلس النواب والتي تتضمن صلاحيات هيئة رئاسة المجلس واختصاصاتها.

مخرجات جلسة 26 يونيو
وفي جلسة 26 يونيو الماضي، صوت مجلس النواب على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وعلى تعيين خالد المبروك رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية، وأحمد أبريدان رئيسًا لمجلس التخطيط الوطني.

واحتج قرابة الـ40 نائبًا على هذه القرارات وعلى قانونية الجلسة، مهددين بمقاطعة جلسات المجلس وعقدها في العاصمة طرابلس، معتبرين أن هذه الجلسة باطلة ولا ترتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - بين الشتاء والصيف

كاريكاتير خيري - بين الشتاء والصيف
تحطم طائرة تابعة لفرق إطفاء الحرائق في اليونان

تحطم طائرة تابعة لفرق إطفاء الحرائق في اليونان
وصفات «تواي نوين».. من تيك توك لمطعم فاخر في لوس أنجليس

وصفات «تواي نوين».. من تيك توك لمطعم فاخر في لوس أنجليس
الهلال يشق طريقه في «الكونفيدرالية» بمواجهة كاكامينغا الكيني بالدور التمهيدي

الهلال يشق طريقه في «الكونفيدرالية» بمواجهة كاكامينغا الكيني بالدور التمهيدي
نص كلمة باتيلي في اجتماع مجموعة العمل الأمنية و«5+5» في بنغازي

نص كلمة باتيلي في اجتماع مجموعة العمل الأمنية و«5+5» في بنغازي
الأهلي بنغازي أمام إنيمبا النيجيري في افتتاح دوري أبطال أفريقيا

الأهلي بنغازي أمام إنيمبا النيجيري في افتتاح دوري أبطال أفريقيا
الأهلي طرابلس يواجه نواذيبو بطل موريتانيا في تمهيدي دوري الأبطال

الأهلي طرابلس يواجه نواذيبو بطل موريتانيا في تمهيدي دوري الأبطال
مديرية أمن طرابلس تحذر من خطر اندلاع حرائق جراء موجة الحر

مديرية أمن طرابلس تحذر من خطر اندلاع حرائق جراء موجة الحر
علاج جيني قيد التجربة يساعد طفلا في استعادة بصره

علاج جيني قيد التجربة يساعد طفلا في استعادة بصره
فيتنام تسعى لصدارة سوق المعادن النادرة بإنتاج مليوني طن سنويا

فيتنام تسعى لصدارة سوق المعادن النادرة بإنتاج مليوني طن سنويا
قبيل طرحها رسميا.. تعرف على مواصفات «سوبارو بي آر زي» الجديدة

قبيل طرحها رسميا.. تعرف على مواصفات «سوبارو بي آر زي» الجديدة
مواعيد مباريات الأهلي طرابلس في البطولة العربية

مواعيد مباريات الأهلي طرابلس في البطولة العربية
كين يهدي الصين أول لقب بسباق 100 متر صدراً في مونديال السباحة

كين يهدي الصين أول لقب بسباق 100 متر صدراً في مونديال السباحة
كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة السعودية في اليابان

كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة السعودية في اليابان
سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال

سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال
قوات الأمن العراقية تضبط مليون حبّة من الكبتاغون في بغداد

قوات الأمن العراقية تضبط مليون حبّة من الكبتاغون في بغداد
انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي في العلمين الجديدة (بالصور)

انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي في العلمين الجديدة (بالصور)
كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني

كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزارة العمل تطلب إعادة صياغة بنود بمذكرة تفاهم موقعة مع البنك الإسلامي للتنمية
وزارة العمل تطلب إعادة صياغة بنود بمذكرة تفاهم موقعة مع البنك ...
سفير فرنسا في مقابلة مع قناة «الوسط»: لا نزاحم إيطاليا في ليبيا
سفير فرنسا في مقابلة مع قناة «الوسط»: لا نزاحم إيطاليا في ليبيا
محادثات «ليبية - قبرصية» في نيقوسيا لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين
محادثات «ليبية - قبرصية» في نيقوسيا لبحث التعاون الاقتصادي بين ...
وزارة الاقتصاد تعلن مخرجات الاجتماع الأول لمجلس أمناء ديوان الحبوب للعام 2023
وزارة الاقتصاد تعلن مخرجات الاجتماع الأول لمجلس أمناء ديوان ...
سفير فرنسا: إخراج «المرتزقة» من ليبيا يحتاج لتنسيق إقليمي مع دول الجوار
سفير فرنسا: إخراج «المرتزقة» من ليبيا يحتاج لتنسيق إقليمي مع دول ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص بقوات القيادة العامة
الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص ......
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون «فيزا» إلى 41 دولة
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون......
المزيد
«التعليم» تنشر أسماء أوائل شهادة التعليم الأساسي بأنحاء ليبيا
«التعليم» تنشر أسماء أوائل شهادة التعليم الأساسي بأنحاء ......
«غرفة طرابلس» تتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع المغرب
«غرفة طرابلس» تتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية......
الميهوب ينفي تصويت «النواب» على إلغاء مخرجات جلسة 26 يونيو
الميهوب ينفي تصويت «النواب» على إلغاء مخرجات جلسة 26 يونيو...
سفير فرنسا: إخراج «المرتزقة» من ليبيا يحتاج لتنسيق إقليمي مع دول الجوار
سفير فرنسا: إخراج «المرتزقة» من ليبيا يحتاج لتنسيق إقليمي مع......
وزارة الاقتصاد تعلن مخرجات الاجتماع الأول لمجلس أمناء ديوان الحبوب للعام 2023
وزارة الاقتصاد تعلن مخرجات الاجتماع الأول لمجلس أمناء ديوان ......
المزيد