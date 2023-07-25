عقيلة: ما صدر عن جلسة النواب في 26 يونيو «باطل»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن «ما صدر عن جلسة المجلس في 26 يونيو الماضي «كأنه لم يكن وهو باطل»، وذلك في كلمة في ختام جلسة المجلس اليوم الثلاثاء في بنغازي.

وفي جلسة 26 يونيو الماضي، صوّت مجلس النواب على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وعلى تعيين خالد المبروك رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية، وأحمد أبريدان رئيسًا لمجلس التخطيط الوطني.

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واحتجّ قرابة الـ40 نائبًا على هذه القرارات وعلى قانونية الجلسة، مهددين بمقاطعة جلسات المجلس وعقدها في العاصمة طرابلس، معتبرين أن هذه الجلسة باطلة ولا ترتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني.