شاهد.. انقطاع جلسة مجلس النواب بعد مشادات بين أعضائه (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قطع مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسته بعد مشادات بين أعضائه بسبب بيان لعدد من النواب يطالبون فيه بإلغاء جلسة الـ26 من يونيو وما نتج عنها من قرارات. ونشبت المشادة بين الأعضاء خلال تلاوة رئيس المجلس عقيلة صالح البيان.

وفي جلسة 26 يونيو الماضي، صوت أعضاء مجلس النواب على اختيار خالد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإداري وأحمد أبريدان رئيسا لمجلس التخطيط الوطني، كما صوت الأعضاء على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية دون تحديد أسماءهم.

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وكان من المقرر أن تناقش الجلسة مقترح اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية.