«النواب» يناقش مخرجات «6+6».. وعقيلة يدعو الأعضاء إلى تقديم ملاحظاتهم
القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 12:52 مساء
عقيلة يتحدث خلال جلسة مجلس النواب، الثلاثاء 25 يوليو 2023. (صورة من بث مباشر)
قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، ستناقش بند خارطة الطريق المنبثقة عن أعمال لجنة «6+6»، المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، بهدف إعداد القوانين الانتخابية.
ودعا عقيلة، في بداية الجلسة، النواب إلى تقديم ملاحظاتهم على الخارطة، بهدف مناقشتها، ومن ثم إقرارها.
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