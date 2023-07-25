«النواب» يناقش مخرجات «6+6».. وعقيلة يدعو الأعضاء إلى تقديم ملاحظاتهم

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، ستناقش بند خارطة الطريق المنبثقة عن أعمال لجنة «6+6»، المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، بهدف إعداد القوانين الانتخابية.

ودعا عقيلة، في بداية الجلسة، النواب إلى تقديم ملاحظاتهم على الخارطة، بهدف مناقشتها، ومن ثم إقرارها.