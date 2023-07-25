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وزارتا الخدمة المدنية والعمل توقعان مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 06:53 مساء
وزارتا الخدمة المدنية والعمل توقعان مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية
مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الخدمة المدنية والعمل مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية. (وزارة العمل والتأهيل)
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وقعت وزارة الخدمة المدنية وصندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

وقالت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مذكرة التفاهم الموقعة في «مجال تقاسم الأدوار، وتعزيز مبدأ الشراكة بين الطرفين»، تهدف «إلى التنسيق والتعاون بين الجانبين لعقد المؤتمر السنوي الـ22 في طرابلس خلال هذا العام».

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وأضافت وزارة العمل والتأهيل أن المؤتمر يأتي تحت عنوان «تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة على أنماط أداء المؤسسات في ظل الفرص والتحديات العالمية المستجدة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة».

حضر مراسم التوقيع وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الوظيفي محمد المختار، ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية فائز بن عمران، ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة حنان بالأشهر، ومدير مكتب وزير الخدمة المدنية أبوبكر القاضي، وأمين سر شؤون الديوان إبراهيم أبوالمغاير، ومدير مكتب الإعلام والتواصل بوزارة العمل عبدالقادر أبوشناف، ومدير مكتب العلاقات العامة والإعلام بوزارة الخدمة المدنية مراد الضبع.

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الخدمة المدنية والعمل مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية. (وزارة العمل والتأهيل)
مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الخدمة المدنية والعمل مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية. (وزارة العمل والتأهيل)
مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الخدمة المدنية والعمل مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية. (وزارة العمل والتأهيل)
مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الخدمة المدنية والعمل مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية. (وزارة العمل والتأهيل)
مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الخدمة المدنية والعمل مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية. (وزارة العمل والتأهيل)
مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الخدمة المدنية والعمل مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية. (وزارة العمل والتأهيل)
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