المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعتزم تعزيز وجودها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تعزيز وجودها كشريك استراتيجي في ليبيا، وذلك من خلال المشاركة في عدد من البرامج والمحافل التي تهدف إلى الرفع من قدرة وكفاء المؤسسات الليبية، بحسب وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

واستقبل وزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد الرضا، صباح اليوم الأحد، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر القحطاني، بحضور وكيل الوزارة لشؤون التطوير الوظيفي محمد المختار.

التعاون بين وزارة الخدمة المدنية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية

وقالت وزارة الخدمة المدنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المنظمة والوزارة وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتقديم الاستشارات الفنّية في مجال التدريب الإداري والتطوير الوظيفي ورفع كفاءة الكوادر الليبية في مجال الإدارة.

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ورحّب العابد بزيارة وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى طرابلس، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في كافة البرامج التي تهدف إلى تطوير الكوادر الوظيفية.

مشاركة المنظمة العربية للتنمية الإدارية في ليبيا

وأضافت وزارة الخدمة المدنية، إن مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر القحطاني، أثنى من جانبه، على حفاوة الإستقبال وحسن الضيافة، مبدياً سعادته بهذا اللقاء الذي «يرمي إلى تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين».

وأكد القحطاني، أن المنظمة العربي للتنمية الإدارية «ستعمل على المشاركة في عدد من البرامج والمحافل في ليبيا تعزيزا لوجودها كشريك استراتيجي للرفع من قدرة وكفاءة المؤسسات الليبية».

حضر اللقاء مديرا إدارتي التدريب، والاستراتيجية والجودة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الخدمة المدنية، ومندوب عن إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية.

لقاء العابد مع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ناضر القحطاني والوفد المرافق له. الأحد 23 يوليو 2023. (وزارة الخدمة المدنية)

لقاء العابد مع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ناضر القحطاني والوفد المرافق له. الأحد 23 يوليو 2023. (وزارة الخدمة المدنية)

لقاء العابد مع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ناضر القحطاني والوفد المرافق له. الأحد 23 يوليو 2023. (وزارة الخدمة المدنية)