علي العابد يبحث اعتماد الملاكات الوظيفية للمراكز الصحية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل وزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد الرضا، اليوم السبت، مع وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية، توفيق الدرسي، اعتماد الملاكات الوظيفية للمراكز الصحية وفق الوصف والتوصيف الوظيفي والفني الخاص بالوزارة.

وتطرق اللقاء الذي عقد بمكتب العابد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، إلى ملف الاستخدام في المراكز الصحية وتقديم التسهيلات لضمان رفع جودة الخدمات الصحية، إضافة إلى ملف الإفراجات المالية لوزارة الصحة، وفق بيان صادر عن وزارة العمل.

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وأكد علي العابد أن الوزارة تولي قطاع الصحة أهمية كبيرة نظير ما يقدمه من خدمات للموطنين في المؤسسات الصحية، مجدداً الاستعداد للتعاون الكامل مع وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

لقاء العابد في طرابلس مع وكيل وزارة الصحة، 15 أبريل 2023. (وزارة العمل)